Así estaban las instalaciones de las unidades especiales de la Policía en Sevilla durante el temporal

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía, a través de su secretario federal, Ángel Becerra Corchado, denunció públicamente el "grave deterioro y el riesgo para la seguridad y la salud que presentan las instalaciones policiales del Cortijo de Cuarto, en Sevilla".

"Desde el SUP no es la primera vez que advertimos sobre la situación crítica de estas dependencias, donde hoy se ha vuelto a demostrar que la vida de los compañeros y compañeras que allí trabajan se pone en peligro", señaló la plataforma sindical, recalcando que "las condiciones de trabajo son inaceptables".

El SUP expuso que "en la Unidad de Caballería, los boxes permanecen cerrados y se anegan con el agua procedente de las duchas situadas en la parte superior de los vestuarios".

Asimismo, "los vestuarios utilizados por UIP, Subsuelo y Caballería se encuentran en un estado lamentable, con una imagen más propia de un escenario de guerra que de unas dependencias policiales del siglo XXI". "La Unidad de Guías Caninos presenta un estado igualmente deficiente, evidenciando un abandono estructural que se arrastra desde hace años", añadieron.

Ante esta situación, el SUP exige la intervención inmediata de la Dirección General de la Policía (DGP) para acometer de forma urgente las reparaciones necesarias que garanticen unas condiciones dignas y seguras para el personal destinado en el Cortijo de Cuarto.

De no producirse una respuesta inmediata y efectiva por parte de la DGP, el SUP no descarta solicitar "el cierre temporal de las instalaciones hasta que se asegure la integridad física y la salud laboral de los funcionarios que allí desarrollan su labor".

"No podemos seguir tolerando que, en Andalucía Occidental, algunos órganos directivos prioricen sus logros personales por encima de la seguridad y el bienestar de sus subordinados", señaló Becerra.