La Junta de Andalucía y AMAMA Sevilla "normalizan" su relación y abren una etapa de diálogo y colaboración mutua

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha mantenido hoy una reunión con representantes de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA), encabezadas por su presidenta, Ángela Claverol, en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, un encuentro que la Consejería ha calificado de fructífero y con el que se abre una etapa de diálogo y colaboración mutua.

La reunión, que se ha prolongado durante varias horas y ha contado con la estrecha colaboración de Silvia Pozo, décima teniente alcalde y delegada del Área de Gobierno de Deporte y Promoción de la Salud y Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla, ha permitido un intercambio constructivo de propuestas y preocupaciones. Tanto desde la Consejería como desde la asociación se han trasladado compromisos importantes para mejorar el programa de cribado de cáncer de mama, con el objetivo común de reforzar la prevención y garantizar la mejor atención a las mujeres andaluzas.

Durante el encuentro, AMAMA ha comunicado al consejero su intención de participar en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento y Participación del Plan de Acción del Programa de Cribado de Cáncer de Mama, foro en el que se evaluarán avances y se seguirá trabajando en la mejora del sistema. Además, el consejero y la presidenta de la asociación han establecido que a partir de ahora se celebrarán reuniones centradas en varias áreas.

La asociación también se reunirá hoy en Sevilla con la ministra de Sanidad, Mónica García.