Caos en Sevilla por la lluvia: recoge en una hora la quinta parte de agua de lluvia de su media anual

Hasta 115 litros de agua de lluvia por metro cuadrado han caído en Sevilla capital desde la pasada madrugada hasta las 15.00 horas de este miércoles y, en determinados momentos, 25 litros en solo una hora, la quinta parte de la media anual que suele recogerse en la ciudad.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Sevilla en sus redes sociales oficiales, a la vez que ha informado de que todos los tanques de tormentas se han llenado por este motivo.

Entre las incidencias que se han producido destaca que el Palacio de Congresos de Sevilla se ha visto obligado a cerrar sus puertas debido a los problemas eléctricos provocados por la lluvia, lo que ha hecho que no pueda abrir sus puertas el Salón del Motor de Sevilla en su jornada inaugural.

En sus redes sociales, Fibes ha informado de que no ha podido abrir "debido a incidencias técnicas provocadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas", con lo que la organización del Salón del Motor de Sevilla ha decidido "suspender la inauguración oficial y cancelar la apertura al público prevista para hoy, miércoles 29 de octubre".

En la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento, se mantienen cortes de tráfico en Ronda Tamarguillo, Carlos Marx, SE-20, Luis Montoto, Guadalbullon y Glorieta Sergio Rodríguez Prat, y en todos los casos la Policía Local tiene activados desvíos de tráfico.

Las universidades públicas de Sevilla han decidido suspender las clases esta tarde, mientras que el servicio de transporte Metro de Sevilla ha cerrado dos estaciones de su única línea, las de Amate y Primero de Mayo, debido a inundaciones en ambas por las fuertes lluvias, con lo que ha tenido que establecer bucles de conexión para garantizar el servicio.

Asimismo, la intensa lluvia y el aparato eléctrico han obligado a desviar dos vuelos que iban a tomar tierra en el aeropuerto San Pablo, además de producirse retrasos en algunas salidas.