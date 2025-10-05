La Fiscalía pide 11 años y medio de cárcel por intento de homicidio a dos policías con la técnica del mataleón

La Fiscalía de Sevilla pide un total de once años y seis meses de prisión para un varón de 34 años acusado de intento de homicidio y un delito de atentado a dos agentes de Policía Nacional en Sevilla, tras aplicar sobre una de las funcionarias la técnica conocida como 'mataleón', provocándole múltiples lesiones, algunas con riesgo vital.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se detalla que el Ministerio Público, además, ha pedido por delito leve de lesiones una pena de dos meses de multa.

Según la Fiscalía, el episodio se remonta al 28 de enero de 2023, momento en el que el acusado, sin antecedentes penales, se encontraba dormido junto a otro hombre en el interior de un vehículo que se estaba parado en el carril central de una vía de circulación "obstaculizando el tráfico".

Aunque en un primer momento el procesado "mantuvo una actitud tranquila", tras solicitar los agentes que abriera el maletero comenzó a realizar espavientos y a manifestar una "actitud agresiva", tras lo que empujó a la agente y, cuando su compañera acudió en su auxilio, la inmovilizó con la técnica mataleón, con tanta fuerza que le hizo perder el conocimiento.

En consecuencia, la agente sufrió diversas lesiones que requirieron medidas asistenciales y supusieron "un riesgo vital" para la misma, incluyendo fracturas costales, contracturas cervicales y contusiones, con un tiempo de recuperación de 60 días de pérdida temporal de la calidad de vida moderada.

Por su parte, el funcionario sufrió policontusiones, erosiones y contracturas que precisaron tratamiento médico y fisioterapia, con un tiempo de recuperación de 15 días, de los cuales 7 días supusieron pérdida temporal de la calidad de vida moderada.

Además, entre las penas principales reclamadas por la Fiscalía figuran medidas de alejamiento e imposibilidad de comunicación con los agentes afectados, con el objetivo de proteger su integridad, de cara al juicio promovido contra este varón y fijado para el próximo jueves 9 de octubre en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla.