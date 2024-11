La Junta estudia ampliar la prolongación de la Línea 2 del Metro hasta el Aljarafe

La Junta de Andalucía afronta los trabajos previos de la Línea 2 del Metro de Sevilla, que abarca desde Torreblanca-Sevilla Este hasta Torre Triana e incluye el estudio de la prolongación hasta el Aljarafe. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado por 652.190 euros la actualización del estudio de alternativas de la Línea 2 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las empresas consultoras Navier Ingeniería y Meta Engineering.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reivindicado en una nota, que esta adjudicación es "una muestra más del compromiso del Gobierno regional, que en 2019 asumió el reto de desbloquear lo que otros no pudieron, o no quisieron, desbloquear y afrontar", con el inicio de la ampliación del Metro de Sevilla. "Las obras de la Línea 3 Norte han devuelto a Sevilla y los sevillanos la confianza de que contará con una red completa de metro que mejorará su movilidad", ha manifestado.

Al respecto, la Consejería de Fomento ha explicado que "no solo ha retomado las obras del Metro de Sevilla catorce años después de la inauguración de la Línea 1, sino que además está trabajando, en las obras de la Línea 3 Norte, en la redacción de la Línea 3 Sur, que incluye la prolongación hasta Palmas Altas y Bellavista --que no estaba prevista en 2011-- y la actualización de la Línea 2, que se han adjudicado este jueves". Los trabajos, con un plazo de veinte meses, incluyen el estudio de alternativas del proyecto original y también los estudios para la prolongación hacia la comarca del Aljarafe, algo que no se contemplaba en los documentos originales de 2011.

La titular de Fomento ha indicado que Sevilla ha vivido durante años "encerrada en un inmovilismo disfrazado de promesas grandilocuentes", como ha sido el metro. "Unas infraestructuras esenciales que estaban siempre en camino, pero nunca llegaban", ha apostillado la consejera. Sobre este punto, ha afirmado que la ampliación del Metro de Sevilla "ya no es una aspiración, sino una realidad", después de un trabajo iniciado en 2019 que empezó "sacando los proyectos guardados en los cajones" y después logrando que el Gobierno central financiara una parte de la obra.

La consejera ha recordado que un año y medio después de que se iniciaran las obras de la Línea 3 Norte con el ramal técnico, "hay dos tramos más en ejecución", que representan la mitad del trazado entre Pino Montano y Prado de San Sebastián, y un tercero desde San Lázaro hasta el cruce con la Ronda Histórica pasando por el Hospital Virgen Macarena, que "está próximo a adjudicarse". "Unas obras en ejecución que alcanzan una inversión de 435 millones", ha recordado.

Además del Metro de Sevilla, la Consejería de Fomento está apostando por "otras grandes infraestructuras para la movilidad Sevilla y su área metropolitana", ha apostillado. Entre ellas, se encuentra las obras para la puesta en marcha del tranvía de Alcalá de Guadaíra, que se reactivaron a mediados de noviembre con el inicio de los trabajos de electrificación, señalización, comunicaciones y videovigilancia, marquesinas de las paradas y acabado de las estaciones, así como la construcción del edificio de talleres y cocheras.

Igualmente, se están ejecutando dos carriles reservados para autobuses y vehículos de alta ocupación (carriles BUS-VAO), que conectan Sevilla con el Aljarafe para "fomentar el transporte público y ayudar a reducir los atascos", han concluido.