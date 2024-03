Metro de Sevilla: medio siglo de atraso en la historia

«El metro se estrena con una bulla a la sevillana», tituló LA RAZÓN. El presidente de la Junta era Manuel Chaves e inauguró la Línea 1 con el compromiso de «trabajar» para completar la red. El entonces alcalde Monteseirín avisaba de que «queda mucho camino» y el PP, con Zoido, recordaba que «el resto del proyecto está sin redactar». La excesiva permanencia de los usuarios provocó largas colas en el Prado y Plaza de Cuba. Cinco hermandades de penitencia y una agrupación recorrían la ciudad al día siguiente. El Cristo de la Corona sacó por primera vez nazarenos. Once días después detuvieron a Carcaño por el crimen de Marta del Castillo. El 2 de abril de 2009, hace 15 años, Sevilla estrenó su todavía única línea de metro.

La capital andaluza sigue siendo la única ciudad europea de su envergadura sin red competa. El proyecto está sin concluir desde 1968, cuando aparecieron los primeros esbozos, y está bajo la lupa de Bruselas gracias al empuje de la sociedad civil encarnada en la asociación Sevilla Quiere Metro. Los tramos de la Línea 1 se adjudicaron entre 1976 y 1979. En la actualidad, se avanza en la Línea 3.

El «día D y la hora H» del metro de Sevilla quedaron fijados el 2 de abril de 2009 y las 13:41. En ese momento, Manuel Chaves, ordenó, desde el teatro Lope de Vega y mediante videoconferencia, que el primer tren efectuase su salida. En puridad, Chaves no inauguró el metro sino que dio la orden al jefe de Control Central, Ramón Rodríguez, que, a su vez, se lo comunicó a un operario. Que «el metro de, en realidad, lo inauguró un chavalito», era el «off the record» de las crónicas. El operario, con un «buen servicio a todos», emplazó a la conductora a activar el tren, que se puso en marcha desde la estación de San Bernardo. A partir de ahí, el metropolitano quedó en manos de los usuarios, con entrada gratuita en la primera jornada y hasta cinco estaciones de 22 previstas –Puerta de Jerez, Guadaíra, Condequinto, Europa y Olivar de Quintos– cerradas a falta de finalización. De Guadaíra nunca más se supo. Los sevillanos acudieron en masa a estrenar el metro. Las obras duraron cinco años. «Nos da un poco de miedo pasar por debajo del río», comentaban algunos usuarios.

Chaves y Monteseirín en el metro hace 15 años La Razón

¿Cómo es posible que una ciudad como Sevilla no tenga una red de metro? La asociación apela a la falta de «liderazgo» social y/o político y de comunicación, añade el presidente del colectivo, Manuel Alejandro Moreno. «En los años 80 se paralizan las obras porque se encuentran grietas en casas tan importantes como la de los Guardiola. Ese problema se soluciona reforzando las casas pero la situación política, social y periodística que hubo en aquel momento fue utilizar eso como excusa para enterrar el proyecto», explica. «La gente no protestó». Ahí se evidenció «la falta de liderazgo por parte de la sociedad civil» para reivindicar que «el túnel es nuestra oportunidad para que Sevilla crezca», apuntó Moreno. «Madrid, por ejemplo, no podía haber crecido tanto si no hubiera tenido metro y eso es lo que pasa en Sevilla. En eso estamos muy limitados». En la actualidad, el área metropolitana «va a llegar un momento en el que no va a poder seguir creciendo porque la conexión en la ciudad está muy limitada». Se acusa a Sevilla, quizás no sin razón, de cierta indolencia ante el retraso en obras básicas como el metro o la SE-40 o la conexión ferroviaria con el aeropuerto, algo que Sevilla Quiere Metro rechaza. «La gente está despertando, porque se ha dado cuenta de que nos hemos quedado muy atrás», señala la entidad, que resalta cómo la sociedad civil, instituciones deportivas como el Betis o el Sevilla o la cofradías se han ido uniendo a la reivindicación del metro.

Manuel Alejandro Moreno y Enrique de Álava, de Sevilla Quiere Metro Kiko Hurtado

Sevilla Quiere Metro reivindica, con el apoyo de los alcaldes afectados, que la Línea 2 no finalice en La Cartuja y se prolongue hacia municipios como Camas, Tomares, Castilleja, Gines y Bormujos, con un aparcamiento para dar servicio a los usuarios de la segunda corona del Aljarafe. Sevilla está creciendo por sus alrededores «y esta gente tiene que venir a trabajar o estudiar» y «genera cada vez un problema de tráfico más agudo». Uno de cada dos coches que llega a Sevilla viene del área metropolitana. Para la Línea 3 también resulta «fundamental» un gran aparcamiento disuasorio para toda la gente que viene de La Rinconada.

«Sin el metro será imposible cumplir el objetivo de descarbonización», señala Enrique de Álava, secretario de la asociación; algo que aceptó la UE en la exposición de la entidad en Bruselas. Otra reivindicación del colectivo es que la Línea 3, que va a ser la segunda en el tiempo, pase a llamarse Línea 2.

La pregunta del millón: cuándo estará el metro. El ritmo actual es de media línea cada ocho años. Sobre el tramo sur de la Línea 3, «no entendemos por qué la Junta no acaba el proyecto constructivo. Sin proyecto no hacemos nada y tiene que estar este año. Es fundamental», reclaman. La Línea 2: «el proyecto básico debe estar acabado en 2026. Entre el 26 y 28 tiene que estar el proyecto constructivo y que se licite en 2028-2029, cuando entra en funcionamiento el nuevo Feder». Sevilla Quiere Metro se marca «la línea 3 entera» para ir al Mundial en 2030; para la Expo del 29, que esté «todo avanzado» y «haber empezado la Línea 2»; para la Línea 4, «Dios mediante» y aluden, como hicieron en Bruselas, «a la pobreza de transporte que se hereda».

Este año ha sido el último de la Hermandad de Pino Montano sin obras de metro. En abril deben comenzar las obras del subtramo 1 de la Línea 3. Durante 41 semanas, lo que equivale a tres Semanas Santa, «las calles Agricultores y Mar de Alborán estarán en obras», recuerda Sevilla Quiere Metro. Como cada año, Paula, hermana de La Cena, llegó a Los Terceros para hacer la Estación de Penitencia. «Ha tardado una hora en bus (Línea 27) desde Sevilla Este hasta Ponce de León. En un futuro, con la Línea 2, Paula sólo tardará 20 minutos». Próxima estación: ajustar cuentas con 50 años de demora en el tren de la historia.