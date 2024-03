La secta del Palmar de Troya celebra la Semana Santa con el Cara al Sol

La Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, más conocida como Iglesia cristiana palmariana, Iglesia palmariana​ o Iglesia católica palmariana, ​es una escisión de la Iglesia católica e iglesia católica independiente con sede episcopal en El Palmar de Troya, España. Considerada una secta, obliga a sus fieles a no ver películas o televisión, a no votar en las elecciones ni a leer periódicos. También invitan activamente a que rompan todo contacto con exmiembros y no se les permite hablar con personas que no estén relacionadas con la Iglesia palmariana.

En sus cuentas oficiales de Tik Tok cuelgan vídeos de la Semana Santa en los que han incluido la interpretación del Cara al Sol.

Recientemente se ha emitido una serie documental, titulada “El Palmar de Troya”, en que durante cuatro capítulos se muestra el universo “palmariano” con sus luces y sus sombras. La serie original de no ficción de Movistar cuenta con imágenes de archivo inéditas, rigurosas recreaciones y testimonios de protagonistas directos.