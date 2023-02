¿Qué pasó con la secta del Palmar de Troya?

“Ave María purísima. Aquí tengo delante de mí la página web de la Santa Iglesia Palmariana. Ahora vamos a mirarla un poquito”. Quien habla con acento extranjero es el padre Braulio María, “obispo misionero” de la secta del Palmar de Troya, fundada en 1979 por Clemente Domínguez y Gómez cerca de Utrera (Sevilla).

El ocultismo sigue siendo la nota dominante de esta peculiar Iglesia, pero en los últimos meses está haciendo un ejercicio de apertura en su canal de Youtube, con vídeos donde muestran sus celebraciones y explicaciones de sus ritos y jerarquía. Braulio María explica en uno de ellos los apartados de la página web de la congregación, ante las informaciones “falsas” que existen.

En el último vídeo publicado figura la procesión de “Nuestra madre del Palmar coronada” y el “Santísimo José del Palmar coronado”, celebrada en enero. Ambas imágenes procesionan en dos suntuosos pasos, junto a la icónica pompa y boato de la jerarquía palmariana, un cortejo de sacerdotes y obispos encabezados por el actual Papa, Pedro III. Aparecen mujeres ataviadas con velo y suenan marchas procesionales y villancicos.

Esta secta obliga a sus fieles a no ver películas o televisión, a no votar en las elecciones ni a leer periódicos. También invitan activamente a que rompan todo contacto con exmiembros y no se les permite hablar con personas que no estén relacionadas con la Iglesia palmariana.

Cuenta con una serie documental, titulada “El Palmar de Troya”. Dividida en cuatro capítulos, muestra el universo “palmariano” con sus luces y sus sombras. La serie original de no ficción de Movistar cuenta con imágenes de archivo inéditas, rigurosas recreaciones y testimonios de protagonistas directos.