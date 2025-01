Los sindicatos presionan para volver al anterior plan de Primaria

Se firmó «in extremis» y en clave electoral. La anterior consejera de Salud, Catalina García, no tuvo más remedio que aceptar el Plan de Atención Primaria propuesto por los sindicatos teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones municipales. Ambas partes firmaron el 22 de mayo de 2023 un acuerdo que apaciguó las aguas en un momento delicado y evitó una huelga sanitaria que podría haber hecho tambalear el buen resultado que obtuvo el PP en Andalucía en las municipales.

Poco más de un año después, en diciembre del año pasado y en sede parlamentaria, el propio presidente Juanma Moreno advirtió que aquel pacto «no ha terminado de funcionar» y acordó con la nueva consejera del ramo, Rocío Hernández, uno nuevo, totalmente desligado del que firmó su antecesora en el cargo. Las tres medidas estrellas de Hernández –limitar las reservas de citas al 7%, aumentar la continuidad asistencial por las tardes y garantizar una cita médica presencial o telefónica antes de las 72 horas, ya sea con el propio médico o con otro que no sea el habitual– no han gustado a los sindicatos, que no han dado tregua a la consejera.

Ayer, tal y como amenazaron, se reunieron con el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, para denunciar el incumplimiento de la Junta del pacto de Primaria firmado en 2023. Todos los sindicatos con representación en mesa sectorial –CC OO, UGT, CSIF y Satse– lo refrendaron a excepción del Sindicato Médico, al considerar que no beneficiaba a los facultativos. Ayer, las organizaciones recordaron los acuerdos fueron fruto de una negociación leal y transparente entre las organizaciones sindicales y la Administración en la Mesa Sectorial, donde ambas partes reconocieron la representatividad y capacidad negociadora de la otra.

Maeztu les respondió ayer que ya ha iniciado los trámites con la Administración para conocer la situación en la que se encuentran las medidas acordadas, según informaron las organizaciones sindicales.

Uno de los incumplimientos que más molesta a los sindicatos es el relativo a la carrera profesional. Fruto de ese «incumplimiento», aseguran, «los trabajadores del SAS han sufrido otras medidas perjudiciales, como la paralización de la Bolsa de Empleo Temporal o el recorte del 12% de una parte de su salario, específicamente del complemento asociado al cumplimiento de objetivos, debido a la mala gestión del Servicio Andaluz de Salud.

Por todo ello, los sindicatos han solicitado la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y para «combatir la indefensión administrativa» que sienten los trabajadores del SAS.

Las organizaciones sindicales no han dado tregua a la nueva consejera y han decidido retomar las movilizaciones. De hecho, la reunión con el Defensor forma parte de una nueva ofensiva que pasa por encierros semanales (la semana pasada fue en Málaga y mañana será Jaén) en centros hospitalarios que terminarán a mediados de marzo en Sevilla y la recogida de firmas demandando el cumplimiento de los acuerdos.

Por su parte, Rocío Hernández, respondió ayer a esta ofensiva en una entrevista en el canal público autonómico. La titular de Salud tan solo quiso expresar su «respeto» a los sindicatos y aseguró que los pactos alcanzados con ellos en anteriores ocasiones sí «se están cumpliendo».