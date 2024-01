SOS a la Unión Europea: «Hemos llegado al límite»

Por sexta vez desde que es presidente de la Junta, Juanma Moreno se desplaza a Bruselas. Esta vez para hacer una llamada de socorro a la Comisión Europea, porque la sequía «no está en la agenda del Gobierno de España y porque la Junta de Andalucía alerta de que «hemos llegado al límite».

Con un 30% menos de precipitaciones, temperaturas cada vez más altas y un ciclo climático en proceso de cambio, la falta de recursos hídricos empieza a afectar a la economía y al bienestar de los andaluces. Moreno ya habla abiertamente de una «transformación de la agricultura» para hacerla «más resiliente» y de nuevas pautas de comportamiento del turismo. La sequía se ha convertido en un reto mayúsculo y el presidente pretende hacer ver a los miembros de la Comisión que Andalucía no puede ser un conejo de indias con el que experimentar sin actuar, sino que debe servir de modelo sobre cómo actuar en el futuro en otras regiones que no tardarán en verse igualmente afectadas. Así, esta misma mañana mantendrá una cita con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maroš Šefcovic, comisario de Pacto Verde Europeo, Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva. Y la agenda se completa con la participación en el Pleno del Comité de las Regiones. El objetivo no se esconde: «demandar más fondos para ejecutar infraestructuras hidráulicas» que se consideran «vitales». Superada la crisis generada por la fracasada ley de regulación de regadíos de Doñana, obtener una respuesta positiva a la petición de la singularidad hídrica se ve más factible.

Sólo en medidas de «emergencia», el Gobierno andaluz ya ha movilizado 500 millones de euros para hacer frente a la sequía. Ayer aprobó el anunciado cuarto decreto para combatir el pésimo estado de los embalses, con una dotación de 217,8 millones de euros. Gracias a las actuaciones que contempla se podrán poner en circulación 81 hm3 más de consumo para la población y los sectores productivos.

El nuevo decreto incluye también medidas de apoyo al sector agrario –50 millones en ayudas para recuperar el potencial productivo para los cultivos más afectados– y nace con un alto carácter municipalista. Sus actuaciones inmediatas y prioritarias estarán concluidas el próximo verano y destinan 40 millones de euros a una nueva vía de colaboración con los municipios más pequeños a través de convenios con las diputaciones provinciales para paliar las fugas en la red y apuesta por las aguas regeneradas para garantizar el suministro a los sectores productivos.

Se prevén obras en las comarcas malagueñas de la Axarquía, Guadalhorce y la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar, el Levante de Almería, Guadalete y Barbate en Cádiz y Béznar y Rules en Granada. Un segundo bloque de actuaciones a medio plazo, más allá del verano, en zonas necesitadas fuera de las cuencas hidrográficas de competencia autonómica, para ayudar a municipios de Sevilla, Jaén y Córdoba. También se apuesta por la llegada de agua en barcos en situaciones extremas, para lo que se establece también como prioritaria la recuperación de las tomas de los puertos de Algeciras –hoy se inician las obras– y Carboneras, una vez que los trabajos para Málaga están ya avanzados.

El incremento de la desalación también será clave, con la ampliación de la desaladora de la Costa del Sol para alcanzar hasta los 20 hm3. Y la construcción de nuevos terciarios en Jerez, el Bajo Guadalhorce, Antequera, Gualdahorce y Motril permitirán poner en circulación 39 hm3 para los sectores productivos y la industria.

El portavoz Ramón Fernández-Pacheco acusa al Gobierno de inacción ante la sequía, aunque la consejera Crespo mantiene reuniones mensuales con al secretario de Estado de Medio Ambiente –hoy, una más– para reclamar nuevos trasvases y la ejecución de algunas de las 33 obras de interés del Estado aún sin iniciarse.

Doñana: lio entre municipios

El acuerdo por las ayudas del Ministerio a los 14 municipios del área de influencia de Doñana ha derivado en otra polémica. Almonte e Hinojos pide un trato preferente, mientras que el resto han cerrado un acuerdo que escenifican hoy para el reparto de 70 millones. El alcalde de Bonares, Juan Antonio García, habla de «rabieta» de quien ha querido imponer sus condiciones, en alusión al primer edil almonteño, Francisco Bella. Almonte e Hinojos dice aportar el 75% de la biodiversidad del Parque.