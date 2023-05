Tezanos y Espadas, reunión a las puertas del 28-M

Polémica reunión a las puertas del 28-M. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha emplazado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a dar "explicaciones" y a aclarar si recibió "información privilegiada" del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tras conocerse que el líder socialista se ha reunido esta semana en Madrid con el presidente del CIS, José Félix Tezanos. La reunión entre Espadas y Tezanos se celebró este pasado miércoles en el despacho del presidente del CIS en Madrid, ciudad en la que se encontraba el secretario general del PSOE-A para asistir al pleno del Senado. Se da la circunstancia de que el último sondeo del CIS da la victoria al candidato socialista y alcalde de Sevilla, que obtendría 15 concejales y la posibilidad de revalidar el gobierno.

Sanz se ha referido a esta reunión y ha criticado que "la confusión entre instituciones y el PSOE no tiene límites", y ha reclamado "explicaciones" a Espadas sobre esta reunión que "debía de ser secreta, pero que se ha descubierto". "Espadas tiene que explicar en qué condición va a una reunión a una sede institucional de un organismo institucional en pleno periodo electoral", ha manifestado Sanz, que también ha emplazado al líder del PSOE-A a aclarar "si recibió información privilegiada", y "por qué tiene ese trato de favor, por qué no ha contado lo que iba a hacer".

Según ha abundado el consejero de la Presidencia, el secretario general del PSOE-A "debe explicar si ha recibido análisis, estudios sociológicos o de comportamiento que pagamos todos los españoles" en el marco de esa reunión que no sería "para un 'cafelillo'", según ha aventurado Sanz, sino que "debió de ser para la responsabilidad que tiene el CIS". El consejero ha apostillado que no le extrañan las "meteduras de pata constantes" del líder del PSOE-A "si el asesor de cabecera que tiene Espadas es Tezanos", tras lo que ha criticado que el también presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz "faltó a su responsabilidad" este miércoles en el Pleno de la Cámara autonómica "y no votó" la convalidación del tercer decreto de sequía de la Junta.

"Debe de ser que (a Espadas) le importaba más la reunión de Tezanos en Madrid para recibir información privilegiada, aunque equivocada, como acostumbra el CIS, pero no tuvo tiempo de votar por los andaluces ni de defender Andalucía votando el decreto de sequía", cuando "lo más importante como problema que tiene ahora mismo Andalucía es el agua", ha denunciado Antonio Sanz. El consejero ha añadido que "si Espadas no está para votar el decreto de sequía, y sí para contar votos con Tezanos, debería dar muchas explicaciones de cuáles son sus intereses y qué intereses defiende realmente".

Así, el consejero de la Presidencia ha concluido insistiendo en pedir al líder del PSOE-A "explicaciones", y que aclare "si ha recibido información privilegiada con el dinero de todos los españoles", al tiempo que ha denunciado que la "confusión entre instituciones y partido es una constante en los gobiernos de Sánchez y del PSOE, un muy mal precedente y un mal entender de lo que es el respeto de lo que son las instituciones públicas que pertenecen a todos los ciudadanos", según ha zanjado Antonio Sanz.