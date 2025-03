Así es la araña toro: es la más grande de Europa y vive en Andalucía

En los rincones más salvajes de Andalucía, entre campos de matorral y terrenos áridos, habita una criatura que no deja indiferente a nadie: la "araña toro". Con su impresionante tamaño y aspecto robusto, se ha ganado el título de la araña más grande de Europa. Su presencia en el sur de España ha despertado el interés de expertos y amantes de la naturaleza, ya que se trata de una especie poco común y difícil de avistar. A pesar de su apariencia intimidante, esta araña no representa un verdadero peligro para los humanos, aunque su mordedura puede ser dolorosa.

Araña toro Wikipedia

Un gigante de ocho patas

La araña toro pertenece a la familia de las arañas lobo (Lycosidae), conocidas por su agilidad y su capacidad de cazar sin necesidad de tejer telarañas. Su tamaño es uno de sus rasgos más distintivos: puede alcanzar hasta 5 centímetros de cuerpo y, contando sus patas, llegar a los 12 centímetros de envergadura. Esto la convierte en la especie arácnida más grande del continente europeo.

Su coloración oscura y moteada le permite camuflarse a la perfección entre la hojarasca y el suelo arenoso, lo que la hace difícil de detectar. Además, es una cazadora nocturna que se esconde en madrigueras durante el día y sale por la noche en busca de presas. Su dieta se basa en insectos, pequeños artrópodos e incluso otras arañas, lo que la convierte en un importante regulador natural de plagas.

Una especie desconocida para muchos

A pesar de su gran tamaño, la araña toro es poco conocida por el público en general. Su hábitat se encuentra principalmente en zonas de matorral mediterráneo, áreas semidesérticas y suelos arenosos, condiciones que se dan en diversas regiones de Andalucía. Ha sido avistada en provincias como Cádiz, Sevilla y Málaga, aunque su presencia exacta es difícil de determinar debido a su comportamiento esquivo.

Los investigadores han documentado su presencia en España desde hace años, pero en los últimos tiempos se ha hablado más de ella debido a los avances en la divulgación científica y la creciente curiosidad por la fauna autóctona. La expansión urbana y la transformación del paisaje podrían estar afectando sus poblaciones, aunque todavía se necesita más investigación para conocer con precisión su estado de conservación.

¿Es peligrosa para los humanos?

A pesar de su aspecto intimidante, la araña toro no es una amenaza para las personas. Su veneno no es letal ni representa un riesgo grave para la salud humana. Sin embargo, si se siente acorralada o amenazada, puede morder en defensa propia. En esos casos, la mordedura puede causar dolor, inflamación y molestias similares a la picadura de una avispa, pero no supone un peligro mayor.

Como ocurre con muchas otras especies de arañas, su papel en el ecosistema es crucial. Al alimentarse de insectos y pequeños invertebrados, ayuda a mantener el equilibrio en su entorno. Por ello, los expertos recomiendan respetar su hábitat y evitar matarlas si se encuentran en la naturaleza.