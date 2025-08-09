Gatos de pelo semilargo, las nuevas razas favoritas de todo el mundo ya están aquí

Durante años, la clasificación de razas felinas se ha ceñido a dos conjuntos principales: pelo corto y pelo largo. No obstante, la naturaleza a menudo desborda estas categorías, mostrando una notable variedad de mantos intermedios.

Aquí se sitúan las razas de pelo semilargo, con pelaje más denso y suave que el corto, pero menos exuberante que el largo. Suelen presentar subpelo, flecos en pecho y patas, y colas particularmente pobladas.

Estos felinos surgieron en regiones frías, con selección natural de mantos protectores, o por cruces. El resultado es una gran diversidad de texturas que combinan elegancia rústica, siendo su pelaje funcional y de fácil mantenimiento.

Rasgos exóticos y variantes reconocidas

La consolidación de nuevas razas enriquece el panorama de los gatos semilargos, resultado de mutaciones o selección.

El Balinés, versión semilarga del Siamés, surgió espontáneamente. Mantiene el colorpoint y sus intensos ojos azules. Es un gato esbelto, atlético y muy activo, que requiere compañía constante. Por su parte, el Tibetiano, fruto de cruces, posee aspecto exótico y temperamento equilibrado. Aún poco común, combina rasgos orientales con capa densa y sedosa al tacto.

Conocido como "gato zorro", el Somalí es la variedad semilarga del Abisinio. Tiene carácter activo, curioso y juguetón, demandando estimulación constante. Disfruta la vida familiar. Mientras que el Cashmere, variante del Bengalí, presenta el patrón moteado y carácter dinámico. Su reconocimiento está en curso, pero va ganando adeptos por su exotismo. También está el Cymric, de la Isla de Man, es un Manx semilargo que comparte la ausencia de cola. Es un gato tranquilo, robusto y algo reservado, con melena densa.

Orígenes ancestrales y singularidades genéticas

El grupo de gatos de pelo semilargo abarca ejemplares con historias milenarias o mutaciones genéticas únicas. Incluye desde tesoros nacionales hasta descubrimientos recientes. El gato Afrodita, rústico y robusto, es originario de Chipre. Musculoso, de temperamento afectuoso y tranquilo. Su pelaje semilargo ofrece excelente adaptación a climas fríos y resistencia. Además, entre las razas peculiares, el LaPerm destaca por su pelaje rizado. La mutación surgió en Oregón y fue seleccionada por su carácter cariñoso. Es un gato que busca el contacto humano.

Con su pelaje cremoso, "guantes" blancos y ojos azul zafiro, el Birmano es de fácil identificación. Su carácter dulce y adaptable lo hace ideal para la convivencia. Su denso manto no tiende a enredarse.

Considerado tesoro nacional, el Angora Turco es de las razas naturales más antiguas. Su pelaje sedoso, ligero y sencillo. De naturaleza inteligente y activa, puede mostrarse algo testarudo en sus afectos. Finalmente, otra raza ancestral de este país, el Van Turco, es famoso por su afinidad al agua. Tiene cuerpo musculoso y expresión alerta, con pelaje denso en invierno. Es independiente y curioso, necesitando libertad de movimientos.