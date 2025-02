Un veterinario responde: este es el motivo por el que tu perro se hace pis en casa

El cuidado y el bienestar de los animales de compañía se ha convertido en una preocupación fundamental para muchos hogares. Por ello, es necesario comprender qué puede estar sucediendo cuando se producen cambios en el comportamiento de las mascotas. Saber responder de manera correcta ante estas nuevas situaciones puede ser clave.

De hecho, en muchas ocasiones, estas modificaciones o alteraciones por parte de los perros o los gatos, por ejemplo, son una respuesta del animal hacia alguna incomodidad. Si no se trata, no se presta la suficiente atención o no se pone remedio a tiempo puede derivarse en un problema de salud mucho más serio que afecte de manera directa a la mascota.

¿Por qué mi perro pierde el control sobre su vejiga?

El paso del tiempo y la suma de años en la edad del animal pueden ser un factor clave para que se sucedan cambios o modificaciones en el comportamiento de los perros. Por ello, según explica el doctor Mark dos Anjos (medicina veterinaria en la Universidad de Missouri - Estados Unidos) si tu mascota comienza a orinarse en diferentes puntos de la casa debes prestar atención a diferentes cuestiones que pueden ser las culpables.

"Hay muchas razones posibles por las que los perros mayores pierden su entrenamiento doméstico y el control sobre su vejiga", apunta el veterinario. Entre las principales hipótesis ante esta nueva situación, el doctor señala a una infección urinaria o a una pérdida hormonal como las causantes más comunes de esta nueva "actividad".

El primero de los supuestos contempla la existencia de una infección bacteriana (orina oscura) como el motivo para que el animal tenga una mayor necesidad de hacer pis. Normalmente, el uso de antibióticos puede ser suficiente para hacer desaparecer esta problemática. Mientras que, en el segundo caso, "la pérdida de hormonas hace que el perro pierda el control sobre la orina".

Otros factores a tener en cuenta

Después de mencionar las posibilidades más realistas, el doctor Mark dos Anjos también apunta a otras cuestiones que pueden estar relacionadas de manera directa con la pérdida de control sobre la vejiga del perro. El veterinario habla de la existencia de diferentes enfermedades habituales en los animales mayores: diabetes; enfermedad renal; artritis y/o lesiones en la médula.

La primera de las opciones tiene esta relación directa ya que "los perros beben más y sus riñones envían más agua a la vejiga para eliminar todo el exceso de glucosa" y, en la segunda, se debe a que "estos animales, al tener ese problema, necesitan orinar con más frecuencia ya que no pueden retener bien el pis". Por otro lado, el resto de factores se explican a raíz de que la mascota, "al sentir un dolor de espalda, se aguanta al máximo el pis ya que intenta sufrir los menos dolores posibles".

¿Y si la demencia fuese la culpable?

De la misma manera, el veterinario quiere apuntar a otro problema bastante común entre los perros mayores que puede ser el causante de que el animal no sea capaz de controlar su vejiga: la demencia. Para estos casos, lo primero que se recomienda es realizar un análisis de orina y de sangre a tu mascota para comprobar si los resultados son normales.

En el caso de que todo sea correcto, y no quieras tratar con medicamentos ante la incontinencia a tu perro, el doctor Mark dos Anjos comenta una serie de recomendaciones a seguir para mejorar la calidad de vida del animal: