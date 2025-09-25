La AEMET avisa de heladas en esta zona de Aragón, mientras que en el resto se podrá seguir disfrutando de un 'verano tardío'

La jornada del 25 de septiembre de 2025 se presenta con una notable estabilidad en Aragón, según el último informe de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El pronóstico no prevé fenómenos meteorológicos significativos, lo que permitirá a la comunidad disfrutar de un día tranquilo y mayormente soleado. El cielo será el protagonista de esta transición, con un predominio de cielo poco nuboso en casi todo el territorio, a excepción del extremo sureste de la Ibérica.

En dicha zona, se esperan algunos intervalos nubosos durante la tarde. La AEMET no descarta la posibilidad de que se produzcan precipitaciones débiles y dispersas, pero la probabilidad es baja. En el resto de la comunidad, el tiempo se mantendrá sereno, consolidando un patrón de estabilidad que continuará en los próximos días. El viento, que el día anterior soplaba con moderación en el valle del Ebro, tenderá a debilitarse. Se espera un viento flojo del noroeste con ocasionales aumentos de intensidad, que al final del día se volverá de dirección variable.

Otro día de temperaturas agradables

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en el tercio sur de la comunidad, mientras que en el resto del territorio se mantendrán con pocos cambios. En el Pirineo, se volverán a registrar heladas débiles en las primeras horas de la mañana, un recordatorio de la cercanía del otoño en las zonas de mayor altitud.

Por otro lado, las temperaturas máximas tendrán un comportamiento más heterogéneo. Se prevé un ascenso en las zonas de montaña, tanto en el Pirineo como en el Sistema Ibérico. En el resto de la región, las máximas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán sin grandes variaciones respecto a la jornada anterior. En la provincia de Huesca, las mínimas en las zonas de montaña, como Benasque, podrían caer hasta los 4°C, mientras que en la capital, Huesca, la mínima será de 7°C. Las máximas en Benasque subirán a 20°C y en la capital se mantendrán en los 21°C. En Zaragoza, las mínimas se situarán en los 14°C, mientras que las máximas se mantendrán en los 23°C en la capital. Finalmente, en Teruel, la mínima será de 6°C y la máxima de 25°C en la capital.

Una jornada ideal para actividades al aire libre

El clima previsto para el 25 de septiembre es ideal para quienes planean actividades al aire libre. La ausencia de fenómenos significativos y el predominio de cielos poco nubosos garantizan una jornada tranquila y soleada en la mayor parte del territorio aragonés. Los vientos flojos también contribuirán a unas condiciones agradables, permitiendo disfrutar de la calma que ha regresado a la región. En definitiva, la AEMET pronostica un día de transición hacia la estabilidad definitiva, con un tiempo que invita a aprovechar las últimas jornadas del verano tardío en Aragón.