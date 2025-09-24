Javier Lambán, homenajeado por Azcón con el premio Gabriel Cisneros por su "coherencia, honestidad y patriotismo"

El expresidente de Aragón, Javier Lambán, recibirá a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros, un galardón instaurado por el Ejecutivo autonómico en 2023. El anuncio ha sido realizado por el actual presidente, Jorge Azcón, durante su intervención en el debate sobre el estado de la comunidad. Con este reconocimiento, el gobierno aragonés busca honrar la labor de personalidades que, como Gabriel Cisneros, uno de los 'padres de la Constitución', han trabajado en la defensa de los valores de la Carta Magna. El gesto, cargado de simbolismo, destaca la figura del socialista más allá de las fronteras políticas.

Azcón justificó la decisión de manera contundente, ensalzando la figura del líder socialista. "Javier Lambán fue, sin duda, un ejemplo de coherencia, honestidad y patriotismo constitucional que debemos honrar y del que debemos tomar ejemplo para afrontar los difíciles momentos y las situaciones inéditas que vive la política nacional", ha expresado el presidente. Asimismo, Azcón puso en valor la "defensa a ultranza de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía" de Lambán, destacando su "posición insobornable ante los ataques a la unidad de la nación y los principios de igualdad y solidaridad".

*Noticia en elaboración