La AEMET avisa: un nuevo frente atlántico afectará a varias zonas aragonesas este día del fin de semana

El otoño se asoma con sus primeras pinceladas de inestabilidad en Aragón. Los próximos días traerán un notable contraste entre las lluvias y tormentas de hoy y la progresiva calma que dominará el fin de semana. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada de hoy estará marcada por un riesgo significativo de chubascos, mientras que el sábado y el domingo se perfilarán con un ambiente más estable. En general, se espera cielo nuboso en el Pirineo, mientras que en el resto de la comunidad el cielo estará poco nuboso, aunque con la llegada de intervalos de nubes medias y altas en la segunda mitad del día. La AEMET no descarta chubascos en el Pirineo oriental que podrían ser localmente fuertes al final de la jornada.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin grandes cambios. Las máximas en Zaragoza se situarán en torno a los 29°C, con mínimas de 17°C, mientras que en Teruel las máximas alcanzarán los 31°C y las mínimas bajarán hasta los 12°C. En Huesca, los termómetros se moverán entre los 25°C de máxima y los 13°C de mínima. El viento será flojo y variable, aunque podría soplar del sur y sureste con intensidad moderada durante la tarde, intensificando la sensación de bochorno. En la mitad este de Teruel y en el Pirineo, se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta.

El sábado, día de transición

El sábado, la situación meteorológica se tornará en un día de transición hacia la estabilidad. La mañana comenzará con un cielo muy nuboso en la mitad norte de la región, y con intervalos de nubes en el resto. No obstante, por la tarde, se espera una mejora generalizada, con el cielo tendiendo a poco nuboso y con la presencia de algunas nubes altas. Se esperan precipitaciones en el tercio norte de la comunidad, que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo a primeras horas, aunque tenderán a remitir por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios, con la excepción de un ligero ascenso de las mínimas en la depresión del Ebro y un aumento de las máximas en el extremo oriental del sistema Ibérico. En Zaragoza, las máximas se mantendrán en 30°C y las mínimas ascenderán ligeramente hasta los 19°C, mientras que en Huesca las máximas serán de 25°C y las mínimas de 17°C. Teruel, por su lado, contará con máximas de 32°C y mínimas de 13°C. El viento, por su parte, será flojo y variable, con la posibilidad de que se oriente al oeste y noroeste durante las horas centrales.

El domingo vuelve la calma y el sol

El domingo marcará el regreso a la normalidad, con una jornada dominada por la calma y el sol. El cielo se presentará poco nuboso o despejado en la mayor parte de Aragón. Se prevé algo de nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico de Teruel por la tarde, pero sin riesgo de precipitaciones. Será el día perfecto para quienes busquen disfrutar de actividades al aire libre.

Las temperaturas, por su parte, experimentarán un descenso en las mínimas y un ligero ascenso en las máximas, más acusado en el tercio oeste. En Zaragoza, se espera una máxima de 31°C y una mínima de 17°C, mientras que en Huesca las máximas subirán hasta los 27°C y las mínimas se mantendrán en 13°C. En Teruel, las máximas alcanzarán los 31°C y las mínimas los 11°C. El viento será flojo y variable, lo que contribuirá a una jornada muy agradable. En resumen, Aragón se prepara para un fin de semana con un viernes inestable que dará paso a dos días de progresiva mejora.