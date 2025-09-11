Lamine Yamal, Paul Akouokou y su hijo se hacen esta foto informal que ya circula por las redes sociales

Como el resto de sus compañeros, el futbolista, que prefiere que le llamen Paul, ha disfrutado de los dos días de fiesta concedidos por Gabi Fernández, entrenador del Real Zaragoza, tras el último encuentro disputado. Un periodo que ha aprovechado para estar con su familia y, para sorpresa de muchos, encontrarse con la joven estrella del fútbol Lamine Yamal. En la instantánea que el futbolista ha publicado en sus redes sociales, ambos aparecen posando sonrientes en lo que parece ser una tienda de ropa, mostrando una aparente familiaridad entre ambos.

Foto con Lamine Yamal en una tienda de moda RRSS Paul Akouokou

Tras el breve periodo de asueto, la plantilla ‘blanquilla’ ha regresado este mismo miércoles a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del próximo lunes contra el Albacete. El encuentro se disputará de nuevo en el Ibercaja Estadio, y todo apunta a que Paul Akouokou será titular por primera vez. Su sólida actuación ante el Valladolid ha convencido al cuerpo técnico de que puede ser una pieza clave en el esquema del equipo en esta temporada.

Experiencia europea para el centro del campo zaragocista

Akouokou no es un desconocido en el fútbol español. El centrocampista jugó en el Real Betis Balompié entre 2020 y 2023, donde formó parte de la plantilla que se proclamó campeona de la Copa del Rey en 2022. Además de su experiencia en la liga española, acumula una decena de partidos en la Europa League, competición que ha disputado tanto con el club verdiblanco como con el Olympique de Lyon, equipo del que llega al Zaragoza en calidad de cedido.

Con el club francés, el marfileño llegó a alcanzar los cuartos de final del torneo la pasada temporada, aunque su participación fue testimonial. A pesar de ello, el jugador es internacional con la selección absoluta de Costa de Marfil en cuatro ocasiones. Akouokou llega a Zaragoza con el objetivo de “relanzar su carrera tras dos años en los que apenas ha tenido oportunidades”, y su prometedor estreno sugiere que está en el camino correcto para conseguirlo.

Así fue su debut en el conjunto maño

El Real Zaragoza tiene un nuevo motivo de ilusión. Apenas unos días después de su llegada, el futbolista Paul Akouokou ha dejado una gran impresión en su debut con el equipo blanquillo. Lo que comenzó como un imprevisto, a razón de la lesión de su compañero Aleksandar Radovanovic a los cuatro minutos de juego en el partido contra el Real Valladolid, se ha convertido en una carta de presentación inmejorable para el jugador marfileño,.

A pesar de haber completado tan solo un par de entrenamientos con el equipo, Akouokou demostró un buen despliegue físico y un gran sentido táctico del juego. Su capacidad para moverse en el centro del campo y sus buenos pies para mover el balón fueron de lo más comentado en el Ibercaja Estadio.