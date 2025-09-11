Una rata le cae a plomo sobre su cabeza "delante de los pequeños y sus familias", denuncian los padres de este colegio público

Una escena de película de terror fue la que vivieron los alumnos y familias del CEIP Josefa Amar y Borbón, en Zaragoza. Una profesora, al abrir la puerta para recibir a los pequeños de 3 años en su primer día de adaptación, sufrió la caída de “una rata cayó sobre su cabeza delante de los pequeños y sus familias”, según denuncia uno de los padres de los alumnos afectados en 'El Español'. Este incidente, que ha encendido todas las alarmas, es la culminación de una problemática que, según dicha comunidad educativa, se arrastra desde hace meses.

La aparición de roedores, tal y como denuncia la comunidad educativa, comenzó a detectarse en el patio del colegio en el "mes de marzo". Desde entonces, se han sucedido las quejas al Instituto Municipal de Salud Pública. En la primera de ellas, los afectados documentaron la presencia de “dos ratas grandes a la vista de alumnos y profesores”. Tras la denuncia, el Ayuntamiento contrató a una empresa para colocar raticida en las arquetas de los exteriores, en un "intenso trabajo que continúa actualmente". En esa intervención inicial, según el Consistorio, se encontraron “rastros y posibles madrigueras dentro de uno de los pozos que hay en el patio”.

La plaga que persiste a pesar de las intervenciones

Sin embargo, el problema no desapareció. Un mes después, el 21 de abril, una nueva queja fue enviada al Instituto, señalando que la presencia de ratas continuaba y que una de ellas había aparecido muerta en el patio. La situación persistió a lo largo del curso, y "se siguieron viendo -ratas- dentro del recinto y en horario lectivo", incluso durante las colonias escolares de verano.

El incidente de este septiembre, en el que una rata cayó “sobre una docente desde una de las vallas del patio", ha forzado una nueva intervención del Ayuntamiento, que ha vuelto a solicitar los servicios de desinfección. En la revisión más reciente, se ha encontrado y sellado “una fuente junto a los cipreses y la puerta que, aunque está anulada, tiene el desagüe abierto que ya se ha tapado para evitar el acceso”, detallan desde el consistorio zaragozano.

Una situación es "inaceptable e insostenible"

La comunidad educativa del CEIP Josefa Amar y Borbón ha manifestado su “profunda preocupación” y ha calificado la situación de "inaceptable e insostenible". Padres y madres han denunciado “la falta de soluciones pese a meses de avisos”. "Hemos iniciado el mes con ratas paseando por las vallas del centro, sin que se haya aplicado una solución eficaz hasta la fecha", han insistido desde las familias. La situación ha movilizado incluso al personal del centro, que ha redactado un escrito pidiendo "la intervención urgente de las autoridades sanitarias" para proteger la integridad del personal y del alumnado.

Los padres han recordado que desde marzo han enviado informes alertando de la situación y han señalado también “la falta de mantenimiento de las zonas verdes cercanas como uno de los factores que agrava la plaga”. Por su parte, desde el Ayuntamiento han asegurado que han dado "un gran esfuerzo” y que "se ha dado respuesta desde que se hizo la primera solicitud”. Asimismo, han afirmado que se volverán a revisar los cipreses en busca de más roedores. A pesar de los esfuerzos, el problema continúa, dejando a la comunidad educativa a la espera de una "solución definitiva".