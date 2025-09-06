Reacción aplastante al mensaje de Paul Akouokou en redes sociales: ”Pero si casi te han obligado a venir, no querías venir aquí”

“Hola zaragocistas, estoy muy feliz de fichar por el Real Zaragoza y tengo ganas de veros pronto en el estadio. ¡Aupa Zaragoza!”, es el mensaje que manda Paul Akouokou en un vídeo publicado en el Instagram oficial del Real Zaragoza. El centrocampista de Costa Marfil demuestra así la emoción e ilusión de estar en la plantilla de la que ya forma parte desde que se anunciara su anexión el último día del mercado de fichajes, el 1 de septiembre.

El futbolista, que ha entrado al club ‘blanquillo’ el mismo día que las otras tres últimas incorporaciones -Esteban Andrada, Kenan Kodro, Martín Aguirregabiria-, viene con ganas de rendir al máximo aunque lo cierto es que el deportista no ha terminado de funcionar en el Olympique de Lyon, uno de los más importantes clubes franceses, pues Akouokou tan solo ha participado en 14 encuentros durante estas dos últimas temporadas.

“Cada año estáis más cerca de bajar una categoría más”

Los seguidores del Real Zaragoza, que tras 13 años en Segunda División miran con lupa todas las decisiones estratégicas de su director técnico, Txema de Indias, le dan la enhorabuena por su incursión en la plantilla con mensajes como este, “Bienvenido a Zaragoza. Te deseo toda la suerte del mundo. Ánimo”, pero también son críticos con su contratación. “Cada año estáis más cerca de bajar una categoría más”, es uno de esos comentarios.

“Si no querías venir aquí a ver lo que haces porque buen futbolista eres pero estás aquí porque no te queda otra, en fin”, le escribe uno de los aficionados, opinión muy similar a la de este otro: ”Pero si casi te han obligado a venir, no querías venir aquí”, que hace clara referencia a las palabras de Paul Akouokou en el video que ya cuenta con casi 5.000 ‘Me gusta’.

“Estos Pilares lo vestimos de baturro…”

Más allá de respuestas en las que se pone en entredicho el verdadero interés del también exjugador del Real Betis Balompié de formar parte del primer conjunto aragonés, otros usuarios como este le dan un voto de confianza. “Cerrar bocas que no podemos hablar sin verlo jugar” o “Si viene porque le obligan y si no viene porque el director deportivo no sabe negociar. Cenizos, que somos unos cenizos”, son algunos de los comentarios que defienden al nuevo jugador del club.

Muchos han sido los comentarios publicados en el Instagram oficial del Real Zaragoza, por lo que también ha habido espacio a mensajes más distendidos e incluso divertidos. “Estos Pilares lo vestimos de baturro…”, es uno de los más ingeniosos, mientras que este otro zaragocista describe en pocas palabras la percepción personal que le transmite el africano: “Este tío mola y a la vez tiene pinta de ser divertido”, registra.