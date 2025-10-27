Caso Paco Paúl: la familia ruega que no intenten sacar información ni trasladar por su cuenta al desaparecido

La creciente preocupación se extiende por toda la comarca de la Hoya de Huesca a raíz de la desaparición de Paco Paúl. Este hombre, natural de Casbas y de 72 años de edad, perdió su rastro de forma inexplicable el pasado 24 de octubre. Con el paso de los días y la ausencia de noticias, la incertidumbre ha aumentado, lo que ha llevado a su familia a dar máxima difusión al caso. El objetivo principal es recabar cualquier pista, por insignificante que parezca, que pueda conducir a su localización y retorno seguro lo antes posible.

La movilización inicial ha partido de su entorno más cercano. Su hija, actuando como portavoz de la familia, ha difundido un emotivo y urgente mensaje a través de las principales redes sociales. En este llamamiento, no solo se pide la colaboración de cualquier ciudadano, sino que también se proporciona una detallada descripción física de Paco Paúl así como la ropa que vestía el día en que fue visto por última vez. La fotografía del anciano y los datos básicos de la búsqueda se han viralizado rápidamente en las últimas horas, circulando de forma masiva por WhatsApp entre amigos, conocidos y vecinos de la extensa zona rural oscense.

Podría encontrarse desorientado

Según los datos críticos facilitados por la propia familia, existe una alta probabilidad de que Paco Paúl se encuentre en un estado de desorientación. Si bien no se han especificado públicamente más detalles sobre su estado de salud general, sus allegados han hecho un hincapié vital en el protocolo a seguir. Ante un hipotético avistamiento, se solicita encarecidamente a la población que eviten cualquier intento de entablar conversación, obtener información o, peor aún, trasladarlo por medios propios. La única acción requerida y segura es contactar de inmediato con el número de teléfono de emergencia facilitado o con la Guardia Civil, proporcionando la ubicación exacta.

En el momento preciso de su desaparición, Paco Paúl vestía un pantalón de tono oscuro, una chaqueta de punto de color azul marino con cierre de cremallera y una camisa estampada con cuadros pequeños en la gama de azules, rojos y blancos. Estos detalles sobre su vestimenta son cruciales y pueden servir como una identificación inmediata si alguien lo encuentra.

La pista del vehículo, fundamental en la búsqueda

Otro elemento de máxima prioridad para la investigación y la búsqueda es el vehículo que utilizaba para desplazarse. Se trata de un coche de la marca Renault, modelo Fluence, cuya carrocería es de un distintivo color beige oscuro. La matrícula asociada a este automóvil es 3766 HKH.

El foco de la búsqueda se amplía a lugares de posible estacionamiento involuntario o abandono, como gasolineras, aparcamientos amplios de supermercados en áreas periféricas, o bien, zonas de monte, pistas forestales y caminos frecuentados habitualmente por cazadores, excursionistas o senderistas. La presencia de este vehículo en un lugar inusual constituiría la pista más sólida para acotar el perímetro de la desaparición y concentrar los esfuerzos de rastreo.

Un teléfono directo para la colaboración

Para canalizar de manera eficiente toda la ayuda y la información que pueda surgir, la familia ha habilitado un teléfono directo: 679 970 539. Se insiste en la importancia de llamar a este número ante la más mínima sospecha o si alguien cree haber visto al septuagenario o su vehículo, independientemente de la hora. La respuesta rápida y precisa de la comunidad es lo que alimenta la esperanza de un desenlace feliz, poniendo fin a la angustia que vive la familia Paúl en Casbas y la Hoya de Huesca desde aquel 24 de octubre.