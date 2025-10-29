Brutal paliza a joven (24) con 70% de discapacidad que sus agresores difunden en redes: "Tiene pánico a salir de casa"

El barrio zaragozano de Las Fuentes fue escenario de una grave agresión el pasado 24 de octubre. A las cinco de la tarde, en la calle Emilio Moreno Alcañiz, J.A.D., un joven de 24 años que vive con un grado de discapacidad del 70% según su familia, fue atacado. La denuncia de los hechos fue formalizada por la madre de la víctima, quien ahora teme por la seguridad y el bienestar psicológico de su hijo.

La progenitora no fue testigo directo del incidente. Según informan en 'Hoy Aragón', fue a través de su yerno que conoció la brutalidad del ataque, después de que este viera un vídeo de la agresión que circulaba en diversas plataformas de redes sociales. Este material audiovisual, al que también ha tenido acceso el mencionado periódico, se convirtió inmediatamente en la principal prueba aportada por la familia ante la Comisaría de Policía Nacional del Actur.

Esta fue la cruel escena grabada

La madre describió a los agentes de la Policía Nacional al presunto agresor como un joven de raza negra, identificado por la familia como un hombre conocido en el barrio de Delicias, también en Zaragoza. Según el relato de la denunciante, este individuo propinó repetidos golpes a J.A.D. en la cabeza y el torso mientras que este "le suplicaba que parase".

La grabación aportada no solo identifica al atacante principal, sino que también muestra la participación de una segunda implicada. Se trata de una mujer, también conocida por la familia de la víctima en el barrio, la cual, según se desprende de la denuncia, tuvo un papel activo al instar y alentar al agresor para que continuara golpeando a J.A. Además, en la escena se aprecia una tercera persona, de la que nada se sabe por el momento, que fue la encargada de registrar la agresión con una cámara.

Acoso y burla por discapacidad

Ante la Policía, la madre del joven agredido facilitó datos cruciales sobre los dos implicados identificados: el número de sus teléfonos móviles y los perfiles de sus redes sociales. Un aspecto central de la denuncia fue la solicitud expresa de que las autoridades y el juez instructor ordenaran la eliminación y el borrado inmediato del vídeo de la agresión, el cual, según la denunciante, se había compartido hasta en tres redes sociales distintas.

Las secuelas del ataque han sido profundas para el joven. La madre relató que, desde el día de la agresión, el joven experimenta un "auténtico pánico a salir de casa", lo que subraya el trauma psicológico infligido. Incluso días después de los golpes, el joven seguía manifestando un intenso dolor en la zona del cuello. Esta situación ha despertado las sospechas de la progenitora, quien cree que su hijo pudo haber sido agredido en otras ocasiones previas y que los responsables se burlan de su condición de discapacidad.

Las secuelas y el temor de la familia

Dada la gravedad de los hechos y el temor fundado a que puedan repetirse la familia ha solicitado a las autoridades judiciales la emisión de una orden de alejamiento para su hijo respecto a las personas implicadas. Como prueba añadida a la denuncia formalizada, la víctima acudió también a un centro de salud con el objetivo de obtener un parte de lesiones que documente las consecuencias físicas del ataque.

El caso se encuentra bajo la dirección de los abogados Carmen Sánchez y Luis Ángel Marcen. Los letrados han asegurado que todos los implicados en el incidente son partícipes de este delito, incluyendo al agresor, la instigadora y quien grabó. Las acusaciones presentadas no se limitan exclusivamente a la agresión física, sino que se extienden también a las agresiones de índole moral y psicológica sufridas por el joven, dada su situación de vulnerabilidad.