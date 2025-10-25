Nuevo Ouigo a Sevilla por menos de 10 euros: la nueva ruta que pasa por Zaragoza y recorre transversal toda España

Ouigo España conectará Barcelona y Sevilla con un trayecto diario de alta velocidad a partir del 14 de diciembre. La nueva ruta tendrá una duración aproximada de unas 6 horas para completar todo el recorrido y contempla paradas en ciudades clave como Zaragoza, Madrid y Córdoba.

Este anuncio fue realizado este miércoles por Hélène Valenzuela, directora general de Ouigo España, durante una rueda de prensa dedicada a presentar la nueva conexión. Ouigo es la filial de bajo coste (low cost) de la empresa ferroviaria francesa SNCF Voyageurs.

El billete parte de 9 euros

La venta de billetes para esta nueva conexión ha sido activada hace menos de 48 horas. Valenzuela informó que los precios de los pasajes variarán en función de la anticipación con la que se realice la compra, partiendo de una tarifa inicial de 9 euros.

Valenzuela explicó que el trayecto, que incluye las múltiples paradas, responde a una doble premisa estratégica. En primer lugar, busca aumentar la oferta comercial y la disponibilidad de plazas entre todas las ciudades incluidas en el recorrido. En segundo lugar, la configuración del viaje está ligada a la disponibilidad de la red ferroviaria, cuya gestión recae en Adif.

Lo que Adif permite

La directora general fue clara al respecto de la ruta seleccionada: "De momento es lo que tenemos y lo que Adif nos ha dado para el año 2026". A pesar de esta restricción inicial, Valenzuela no descarta la posibilidad de establecer una futura conexión directa entre Barcelona y Sevilla, sin paradas intermedias, en caso de que la demanda de los viajeros sea elevada.

Con la incorporación de esta nueva ruta, Ouigo refuerza significativamente su presencia en los corredores de alta velocidad. La compañía ya aglutina seis frecuencias diarias entre la capital catalana y Madrid. Además, amplía notablemente su oferta entre Sevilla y Madrid, alcanzando un total de cinco frecuencias diarias.

La parada en Madrid, "un valor añadido"

Valenzuela defendió la configuración actual de la ruta, señalando que "La parada en Madrid tiene un valor añadido". Este aumento de frecuencias implica una ampliación de dos servicios diarios de ida y vuelta en el eje Sevilla-Madrid respecto a la oferta de enero de 2025, momento en el que la compañía inició sus operaciones en esa ruta con tres servicios diarios.

La nueva conexión está enfocada a atraer a diversos segmentos de público, incluyendo estudiantes, autónomos y grupos, además del turista convencional. Se estima que esta ruta ofrecerá un total de 360.000 asientos anuales entre las dos principales ciudades, Barcelona y Sevilla.

Horarios de la nueva conexión

El horario del primer servicio de alta velocidad que partirá de Cataluña ya ha sido difundido. Saldrá de Barcelona a las 7.35 de la mañana y tiene prevista su llegada a Sevilla a las 13.51. Por su parte, el convoy que realiza el trayecto de vuelta partirá de Sevilla a las 17 horas y concluirá su recorrido, llegando a Barcelona, a las 23 horas.

La directora general manifiesta su optimismo con respecto a la acogida de este nuevo servicio. "Con esta conexión confiamos repetir el éxito que ya hemos visto en otras rutas", celebró, haciendo hincapié en que la calidad del servicio es el principal estandarte de la operadora.