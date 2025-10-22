¿Le empujan, se tira o se cae el niño por la ventana del colegio de Zaragoza? Una de las tres hipótesis ya ha sido descartada por el Grupo de Menores, Grume

Un grave percance tuvo lugar en el Colegio Marianistas de Zaragoza durante la mañana de ayer, cuando un niño de once años se precipitó al suelo desde la ventana de un aula, sufriendo la fractura de la tibia. El incidente ocurrió pasadas las 10:30 horas, en el descanso que se realiza entre la segunda y la tercera clase del día. Según informa 'El Periódico de Aragón', el menor, estudiante de 1º de ESO, fue atendido inmediatamente y trasladado a un centro hospitalario, mientras que las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos.

A pesar de que las causas de la caída son aún desconocidas, desde la dirección del centro educativo se apresuraron a confirmar un dato crucial: la hipótesis de que el joven fuera empujado por un compañero "está descartada". La rápida respuesta del colegio incluyó la asistencia in situ de la enfermera del centro y la movilización inmediata de una ambulancia, la Policía Nacional y los familiares del niño. Las pesquisas están siendo dirigidas por el Grupo de Menores (Grume) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

"Lo más importante es que el niño está bien"

La dirección del colegio, emplazado a orillas del Canal Imperial, transmitió un mensaje de calma y preocupación por el estado del estudiante. "Se ha caído un niño, el niño está bien y no sabemos en qué circunstancias se ha procedido la caída. Lo más importante es que el niño está bien". aseguraron en declaraciones al diario. La preocupación se extendió al bienestar emocional del resto de la clase, a cuyos compañeros se les brindó asistencia inmediata desde los servicios de Orientación, Tutoría, Coordinación y Dirección, recalcando que "todos nos hemos puesto a su disposición."

La prudencia marcó también la comunicación interna del centro. La dirección del colegio Santa María del Pilar remitió una circular a los profesores y padres de los compañeros del menor, pidiendo evitar la difusión de rumores. La misiva recogía que "un niño de once años ha sufrido una caída, el alumno se encuentra bien y no podemos avanzar las condiciones, por lo que es importante evitar especulaciones". Además, agradecía el "cuidado mostrado por el centro" y animaba a seguir prestando "una atención especial a la clase de este alumno."

Versiones y especulaciones varias

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han expresado estar "en contacto permanente" con el colegio para "atender cualquier necesidad que surja al respecto". Mientras tanto, en el citado diario los testimonios de algunos alumnos daban cuenta de la conmoción vivida, recordando la llegada de "una ambulancia" para el traslado del herido y la presencia de la Policía, que acudió "por allá," señalando la rampa de acceso. Algunos alumnos compartieron las especulaciones que corrían: "Decían que si se ha sentado en la ventana con los pies apoyados en la silla y que la silla se ha resbalado y que se ha caído."

Otra alumna detallaba que el suceso ocurrió "entre clase y clase," momento en que "el niño ha empezado a gritar y se han empezado a correr rumores, así que los profesores se han pasado por las clases a explicarlo." Las pesquisas del Grupo de Menores (Grume) continúan abiertas y se dará traslado de las mismas al Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, en funciones de guardia durante este martes.