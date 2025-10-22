La colosal hazaña de Rubén Sellés antes de llegar al Zaragoza: hizo brillar a los Tigers con su primera victoria en 14 partidos

El entrenador valenciano Rubén Sellés ha asumido una misión de emergencia al frente del Real Zaragoza: evitar el descenso. A pesar de que aún estamos en el inicio de la temporada, con apenas octubre en curso, la situación del equipo aragonés ya es dramática, requiriendo una reacción inmediata. La directiva del Zaragoza confía en que Sellés pueda replicar la proeza que ya protagonizó en el fútbol inglés.

La gran carta de presentación del técnico es su impresionante paso por el Hull City, donde ejecutó con excelencia una operación de salvación que se extendió hasta la última jornada de la Championship (la Segunda División inglesa). Sellés tomó las riendas de los ‘tigres’ en el mes de diciembre, un momento en el que el club se encontraba en una posición peligrosísima, coqueteando con el abismo.

El panorama era desolador: el Hull City era entonces el antepenúltimo clasificado, contando con apenas 15 puntos en su casillero y una distancia de solo dos puntos respecto a la zona de salvación. A pesar de que la presión era máxima y el tiempo jugaba en su contra, Sellés logró inyectar la disciplina y el estilo necesarios para iniciar una remontada épica. Por todo ello, por ejemplo, consiguió su primera victoria en 14 partidos.

Su hito le valió un contrato de larga duración

El clímax de su óptima gestión se vivió en una agónica última jornada de liga, donde consiguió certificar la permanencia del club en la Championship. Esta 'hazaña' le valió, en primera instancia, la firma de un contrato de larga duración con el Hull City, extendiendo su vinculación hasta junio de 2027.

Sin embargo, a pesar de haber cumplido con la casi imposible misión encomendada y tras haber salvado al club del descenso, la relación entre Sellés y el Hull City concluyó abruptamente. El técnico fue relevado de sus funciones el 15 de mayo, una decisión que, si bien sorprendió a muchos, liberó al entrenador para asumir nuevos desafíos dentro o fuera del país inglés. Su éxito en la Championship es ahora el precedente que el Real Zaragoza espera que se repita para enderezar el rumbo del frustrado primer equipo aragonés.

Primeras palabras de Sellés, tras fichar en el Zaragoza

Justo por esta penúltima experiencia como entrenador, ya que antes de llegar al Real Zaragoza recalo por unos menes en el Sheffield United, también en Reino Unido, el valenciano ha sentenciado recientemente que "en los últimos tres años venimos, sobre todo en clubes como Southampton, Reading y Hull City, de vivir situaciones similares a las que tenemos ahora en el Real Zaragoza. Y siempre con la ambición de, en esos momentos un poco más duros, el poder mostrar ese carácter. Ese saber hacer, mantener la calma y, sobre todo, intentar ir en ese partido a partido. Día a día, mejorando las sensaciones. Ahí es un ambiente que, por diferentes razones, nos hemos sentido cómodos".

Todo parte de su vocación, como bien dice al concluir sus primeras declaraciones: "Rubén Sellés es un chico de Valencia que ha tenido siempre la pasión por el fútbol y el fútbol ha llevado a caminos increíbles en diferentes países con diversas experiencias donde ha intentado siempre trabajar para llegar a la posición de primer entrenador", confiesa.