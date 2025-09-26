Habla un testigo del episodio de terror en Zaragoza: "Una vez en la calle le tiró una mesa a una pareja que pasaba por ahí"

Era una tranquila noche en el popular barrio de Las Fuentes, en Zaragoza, pero se vio interrumpida por un suceso que conmocionó a todos los presentes. Sobre las nueve de la noche, en la calle Doctor Iranzo número 16, los residentes observaban atónitos cómo un hombre de mediana edad comenzaba a provocar un altercado en el interior de un bar. Los testigos describen a la persona en 'Hoy Aragón' como "algo desequilibrada", ya que, sin motivo aparente, empezó a causar destrozos de forma violenta.

"No comenzó una pelea con nadie en concreto, sino que comenzó a tirarlo todo; parecía que padecía algún tipo de enfermedad", relató otro testigo del suceso en el mencionado diario. El individuo empezó a lanzar por los aires las sillas y mesas que se encontraba a su paso, un comportamiento que sorprendió y asustó a todos los presentes. El caos no se limitó al interior del local, pues el hombre decidió seguir su arrebato en plena calle, convirtiendo una noche normal en una escena de película.

Una mesa lanzada a una pareja y tráfico detenido

Ya en el exterior, su comportamiento se intensificó, creando situaciones de gran peligro para los transeúntes y conductores. "Una vez en la calle le tiró una mesa a una pareja que pasaba por ahí", explicaba otro testigo, que todavía no salía de su asombro ante la escena. A pesar de los reproches y el desconcierto de quienes lo veían, el individuo continuó su violento recorrido.

En un giro aún más sorprendente, se plantó en medio de la carretera, deteniendo el tráfico que circulaba por la zona. Los conductores, alterados por la situación, intentaban que se apartara, pero el hombre seguía dando 'bandazos' y arremetiendo contra cualquier objeto o persona que se le cruzara. Los vecinos, conscientes de la peligrosidad del momento, decidieron llamar al 091 para pedir ayuda a las autoridades.

Destrozos en un comercio próximo

El recorrido de este hombre continuó por la calle Doctor Iranzo, mientras daba gritos y amenazaba a los transeúntes. Su siguiente objetivo fue un comercio local, una tienda de Frutos Secos 'El Rincón'. Según las fuentes policiales, entró en el local en estado de embriaguez, un estado que, según los testigos, se sumaba a "algún tipo de problema psiquiátrico". Dentro de la tienda, amedrentó a las trabajadoras y comenzó a tirar estanterías, desparramando productos por todo el suelo del establecimiento.

La situación, ya insostenible, requería una intervención inmediata. Las primeras patrullas en llegar al lugar fueron de la Policía Local de Zaragoza, que, al evaluar la situación y el alto estado de nerviosismo de la persona, tomaron una decisión crucial: llamar a una ambulancia. Los agentes priorizaron la atención médica antes que el arresto, comprendiendo que el hombre necesitaba ayuda.

De la calle a un centro psiquiátrico

La historia de este altercado tuvo un desenlace inesperado. En lugar de ser detenido, el hombre fue conducido por la policía a un centro psiquiátrico, donde permanece ingresado. Los vecinos, que habían vivido una noche de terror, respiraron aliviados. "Nos llevamos un buen susto porque no sabíamos cómo iba a reaccionar ni de qué podía ser capaz", contaron algunos de ellos, haciendo hincapié en la imprevisibilidad del suceso.

Esta intervención ejemplar de la Policía Local de Zaragoza, que priorizó la salud mental y la seguridad del individuo, permitió evitar males mayores y dar un final humano a un suceso que, por momentos, amenazaba con convertirse en una tragedia. La rápida respuesta de los agentes, unidos a la ayuda de los vecinos que alertaron a las autoridades, fue fundamental para controlar la situación y garantizar la seguridad en el barrio.