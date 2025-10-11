Menor desaparecida en plenas fiestas del Pilar: se cumple una semana sin una sola pista y muchos antecedentes

La Policía Nacional ha iniciado un dispositivo de búsqueda para localizar a una menor desaparecida en Zaragoza durante la celebración de las Fiestas del Pilar. La adolescente, identificada como Romayka E. K. B. A. tiene 16 años -habiendo nacido en el año 2008-. Su pista se perdió el pasado domingo, momento en el que fue vista por última vez, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de búsqueda por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La desaparición se produjo cuando la menor no regresó a su residencia, un centro de menores de la ciudad. Romayka se encuentra bajo régimen tutelar en una casa de acogida ubicada concretamente en la calle del río Huerva de Zaragoza. Dicho centro se enmarca dentro de la estructura administrativa del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), organismo que depende directamente del Gobierno de Aragón.

El dispositivo de búsqueda e historial previo

Aunque la situación ha obligado a la Policía Nacional a poner en marcha un protocolo y dispositivo de búsqueda exhaustivo, en 'Aragón Digital' indican que el caso no ha sido calificado como inquietante. Esta clasificación se debe a que la menor, Romayka, ya habría protagonizado ausencias previas del centro de acogida en circunstancias similares a las actuales. Sin embargo, el objetivo prioritario de las autoridades es dar con su paradero lo antes posible y garantizar su seguridad y bienestar.

Para facilitar la localización, se han difundido los detalles físicos conocidos de la joven. Se sabe que Romayka mide alrededor de 1,60 metros de altura y su peso aproximado es de 68 kilos. Lamentablemente, no ha sido posible determinar o confirmar la ropa exacta que vestía en el momento en que fue vista por última vez, un dato que a menudo resulta crucial en las primeras horas de una desaparición. La colaboración ciudadana se convierte, por lo tanto, en la vía principal para obtener cualquier pista relevante.

Colaboración ciudadana y vías de contacto

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha jugado un papel clave en la difusión pública de la alerta. La entidad pública ha distribuido ampliamente la fotografía de la menor desaparecida en Zaragoza, acompañando la imagen del pertinente aviso para que cualquier ciudadano pueda reconocerla o aportar información. La difusión a través de canales oficiales y redes busca maximizar el alcance de la alerta en un momento de gran afluencia de personas en la capital aragonesa con motivo de las Fiestas del Pilar.

La Policía Nacional ha puesto a disposición de la ciudadanía una serie de vías de contacto de alta prioridad para gestionar cualquier información que pueda contribuir a la localización de Romayka E. K. B. A. Cualquier persona que pueda aportar datos o que haya visto a la joven debe comunicarse inmediatamente con las autoridades a través del número 091, correspondiente a la Policía Nacional. Adicionalmente, se ha facilitado el teléfono 116000, que constituye el número de atención específico para casos de menores desaparecidos. Por último, también se puede colaborar a través de la web oficial del CNDES, garantizando que todos los datos recibidos sean analizados con celeridad por el dispositivo de búsqueda. El esfuerzo conjunto de las autoridades y la población es esencial para lograr el pronto regreso de la menor al centro.