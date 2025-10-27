Le meten un gol en su debut, pero le ven "implicado a la causa" aunque sea "otra semana de bajona" para la afición del Zaragoza

El debut de Rubén Sellés como entrenador del Real Zaragoza se produjo ayer domingo, 26 de octubre, en El Molinón, enfrentando al Sporting de Gijón. Su llegada al banquillo maño se produjo apenas unos días antes, con el objetivo urgente de revertir una situación crítica: el equipo era colista de Segunda División.

Sellés, un técnico valenciano con amplia experiencia internacional en clubes como Southampton y Reading, asume el desafío con un discurso enfocado en la intensidad, la verticalidad y la presión alta.

A pesar de que el equipo mostró rasgos de lo que el técnico busca -especialmente en el dominio del balón en ciertas fases- su estreno se salda con una derrota por 1-0, que para Pilar, abonada al club, es sinónimo claro de "otra semana de bajona". Aún así, la fiel seguidora hace un análisis en parte positivo del nuevo entrenador: "La primera parte me ha gustado, la segunda no tanto. Los cambios nos han empeorado y hemos caído en el juego que le interesaba al Sporting. Al menos se ha competido y no se han bajado los brazos, pero esto va de sumar puntos y ganar", sentencia.

"Cada vez más difícil de salir del pozo"

Por su parte, Marta Navarro, también ha visto con claridad esos cambios a mejor en la prueba de fuego de Sellés. La también abonada le alaba que los jugadores han estado en todo momento en sus posiciones, y que "se ha visto mejor fútbol, más rapidez y ganas en la primera parte", pero también le parece abrumador su gran error: "Fallos como en el gol, fallo en la marca dejando solo al jugador", y concluye su declaración de una forma muy similar a la de Pilar, pues comparte para nuestro diario que "en resumen, una derrota más. Cada vez más difícil de salir del pozo".

Cristian, sin embargo, aficionado y exjugador de equipos regionales de categorías inferiores, reconoce que "se han visto detalles de mejora sobre todo los primero minutos, pero que evidentemente "hay que darle tiempo en una semana es imposible darle la vuelta a la situación actual. Eso sí, "se le ha visto implicado a la causa" concluye.

"Vi que los brotes pueden dar sus frutos"

Posiblemente, el denominador común de buena parte de la afición conforme en el análisis positivo sobre esta primer partido de Rubén Sellés sea que los jugadores estaban bien colocados, concentrados y con coherencia en el tablero de juego. Al menos, así lo ve Ricardo San Miguel, muy próximo a las opiniones de Marta y Pilar, las amigas abonadas. "Posiblemente vi al equipo más compacto, más equilibrado entre líneas y con más claridad de lo que tenían que realizar. Lo que observé que de cara a la portería nos cuesta mucho el terminar las jugadas y falta de remate. Vi que los brotes pueden dar sus frutos. Me gustó el equipo".