Un montañero es evacuado en el Pirineo tras un desprendimiento de rocas durante el rescate

Los equipos de rescate de montaña de la Guardia Civil ejecutaron un operativo de emergencia extrema en el glaciar del Aneto, ubicado en Benasque (Huesca), con características especialmente desafiantes. El grupo de cuatro montañeros, compuesto por dos ciudadanos polacos y dos checos, requirió una intervención inmediata tras la lesión de uno de sus integrantes.

El montañero accidentado presentaba una grave lesión de tobillo, además de contusiones y quemaduras en ambos brazos, lo que motivó su evacuación urgente. Los especialistas lograron extraer al grupo completo utilizando medios aéreos, trasladando posteriormente al herido al hospital de Barbastro para recibir tratamiento especializado.

La operación se convirtió rápidamente en un escenario de riesgo crítico cuando durante la intervención comenzaron a desprenderse bloques de piedra, amenazando directamente la seguridad de los equipos de rescate. Estos desprendimientos en zonas glaciares incrementaron la complejidad de la maniobra, obligando a los especialistas del GREIM (Grupos de Rescate e Intervención en Montaña) a desplegar protocolos de máxima precaución.

En los días precedentes, el Pirineo oscense ha registrado múltiples incidentes que evidencian los riesgos inherentes a las actividades de montaña. Además del rescate en el Aneto, se documentaron otras intervenciones igualmente complejas, como el auxilio de un montañero con politraumatismos en una vía ferrata (recorrido de montaña equipado con peldaños, cables y otros anclajes fijos que facilitan el ascenso por zonas rocosas expuestas) y la evacuación de un parapentista con posible fractura de cadera.