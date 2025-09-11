Accidente en la Ruta del Cares: muere la alemana de 29 años que cayó 50 metros tras recibir el impacto de una piedra

Una mujer de 29 años y nacionalidad alemana ha fallecido Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras resultar gravemente herida el pasado martes al caer desde una altura de unos 50 metros en la ruta del Cares, en el Parque Nacional de Picos de Europa.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, la joven murió el miércoles en la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario, ubicado en Oviedo, debido a la gravedad de las lesiones.

El trágico sucesos tuvo lugar en el concejo de Cabrales, poco antes de las 18:30 horas. Según las primeras informaciones, la joven recibió el impacto de una piedra en la cabeza y cayó posteriormente por un canal que vierte aguas al río Cares.

La senderista iba acompañada por otras dos personas y un guarda del parque nacional, quienes lograron llegar hasta ella tras la caída y evitar que fuese arrastrada por la corriente, sujetándola hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Efectivos de los Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), procedieron al rescate. La víctima fue inmovilizada en el lugar y trasladada a la helisuperficie de Poncebos, donde fue intubada y estabilizada antes de su evacuación al HUCA.

La ruta del Cares, que atraviesa los Picos de Europa entre Castilla y León y Asturias a lo largo de 12 kilómetros, es uno de los recorridos de montaña más conocidos y transitados de la Cordillera Cantábrica.

El tramo asturiano había sido reabierto el pasado 30 de agosto, tras permanecer cerrado durante más de dos semanas por los incendios forestales que afectaron a la zona.

Este accidente se suma a otro suceso ocurrido el 1 de septiembre de 2024, cuando un montañero alemán perdió la vida a causa de un desprendimiento de piedras en la canal del Texu, también en el concejo asturiano de Cabrales.