Muerto por fin el huracán Gabrielle, este martes 30 de septiembre prosigue con lluvias menos virulentas en varias comarcas aragonesas

Los aragoneses se despertarán el martes, 30 de septiembre de 2025, con una meteorología que presentará un marcado contraste entre el inicio y el final del día, especialmente en la provincia de Zaragoza. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Aragón, la jornada se presenta tranquila en términos de fenómenos significativos, sin grandes alertas a la vista. No obstante, la mañana exigirá precaución y paciencia, particularmente para aquellos que residan en la mitad sur de la comunidad.

La provincia de Zaragoza y el sur de Aragón verán el cielo dominado por nubes al amanecer, una capa que, aunque densa, no tiene intención de ser persistente. Esta nubosidad dejará paso a una tarde mucho más luminosa y con cielos poco nubosos. Además, existe una probabilidad real de que esta nubosidad deje algún chubasco aislado durante la madrugada en el tercio sur, lo que obligará a extremar las cautelas si se sale muy temprano. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en Zaragoza capital experimentarán un descenso respecto a días anteriores.

El sol se impone tras las nubes matinales, excepto aquí

La tendencia cambia drásticamente conforme nos desplazamos hacia la mitad norte de Aragón. Las provincias de Huesca y el resto del territorio disfrutarán de un inicio de jornada con cielos poco nubosos, invitando a planificar actividades al aire libre desde primera hora. Sin embargo, en el Pirineo, el día traerá consigo la clásica nubosidad de evolución diurna. Esto significa que, si bien la mañana será despejada, la tarde verá la formación de nubes que podrían ser más relevantes.

Esta evolución en la alta montaña conlleva la única amenaza meteorológica relevante del día: la probabilidad de chubascos se concentrará en el Pirineo durante las horas de la tarde. La AEMET aconseja a los excursionistas y montañeros que planifiquen sus rutas con previsión, ya que estas precipitaciones, aunque localizadas, pueden ser intensas. En el llano, la tranquilidad será la norma, con vientos flojos de componente norte. No obstante, la depresión del Ebro podría experimentar intervalos de viento moderado, un clásico cierzo suave que ayudará a disipar las nubes matinales.

El mercurio en alza y vientos de cierzo

En el capítulo térmico, la jornada del 30 de septiembre estará marcada por el ascenso de las temperaturas máximas, especialmente en la mitad sur. El calor diurno se sentirá con mayor ímpetu en Zaragoza y Teruel, 23 y 24 grados, donde el mercurio subirá varios grados. En contraste, las mínimas tendrán ligeras variaciones en Huesca y Teruel, manteniendo noches frescas propias del inicio del otoño. Serán de 12 grados en la primera y 9 en la segunda.

En resumen, la AEMET prevé un día sin fenómenos meteorológicos adversos, ideal para la transición entre estaciones. Tras una mañana en el sur que requiere paraguas y abrigos ligeros, el sol dominará el cielo vespertino de Aragón, calentando el ambiente y dejando solo la vigilancia en la zona pirenaica.