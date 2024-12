El belén viviente más grande de Asturias que no te puedes perder esta Navidad

No hay belén que no sea bonito o digno de ver en Navidad, pero de todos ellos en Asturias hay uno que se lleva colocando de forma artesanal pieza a pieza desde hace muchos años y que es absolutamente espectacular. No te lo puedes perder porque es el más grande de todo el Principado.

Fue en el año 1995 cuando el vecino de Valdepares José Ramón Díaz colocó por primer vez este belén popular asturiano en movimiento y que a día de hoy cuenta con más de trescientas figuras.

Una imagen del molino Ayto El Franco

Las figuras van desde los diez a los seis centímetros de altura y se distribuyen en una superficie de unos treinta metros cuadrados.

En este tradicional nacimiento que cada año recibe cientos y ciento de visitas, se representan las estampas típicas de los belenes populares, así como otras de la vida y costumbres de la Asturias rural. De hecho las casas son una réplica impecable de las casas tradicionales de la región, con sus tejados de pizarra, sus caminos con muros de piedras, su huertas donde se plantan la fabas, sus ganaderías de vacas...

Mazando sidra Ayto El Franco

Incluso podemos ver representados oficios ya olvidados con el paso del tiempo (los herreros, las hilanderas, el cestero, el cunqueiro...) lo que además convierte este belén en singular al tratarse de un pequeño museo etnográfico. Por poner un ejemplo, el palacio de Herodes, es una versión reducida de un pazo de Valdepares y también se representan otras tradiciones como por ejemplo la matanza del cerdo.

Fue este vecino nacido en Oviedo el que por afición comenzó a montar el belén en la mesa del comedor de su casa, pero un año tuvo que trasladarlo al garaje porque tenía un problema de humedad en su casa.

Abierto hasta el 7 de enero

Ahí empezaron los vecinos a ir a visitarlo, alabando el trabajo de su dueño y poco a poco se fue convirtiendo en lo que es a día de hoy, un clásico de Asturias y que ahora se puede visitar en La Caridad, a donde se ha trasladado por ser la capital del concejo y donde se le ha habilitado una zona perfecta para poder disfrutarlo recorriéndolo de punta a punta.

Se puede visitar hasta el día 7 de enero, todas las figuras son originales del escultor italiano Martino Landi fabricadas en resina plástica por la industria Moranduzzo en Florencia. José Ramón las dotó de movimiento por medio de pequeños motores hasta lograr representar la escena que se pretende.