Un concejal del PSOE en Asturias estrella su coche contra el vehículo y la casa de dos rivales del PP, y acaba dimitiendo

San Antolín de Ibias, localidad asturiana de unos 1.200 habitantes, ha sido el escenario de un sorprendente suceso que ha costado el cargo de uno de sus implicados.

Todo ocurrió en la madrugada del pasado lunes 29, después de que el concejal del PSOE, Marcos Rodríguez, y número 2 del partido en Ibias, se viera envuelto en una intensa discusión de carácter político con otros vecinos en un bar de la zona. En palabras de los vecinos, durante la acalorada disputa, el concejal socialista habría criticado a la alcaldesa de la localidad, empleando para ello un tono que causó que algunos de los presentes llegaran a intervenir para defenderla. Según varios vecinos, el número 2 del PSOE local, tras el fragor de la discusión, incluso llegó a espetar: "Yo soy el alcalde que siempre quiso Ibias, voy a formar un nuevo partido para ganar las elecciones: el nacional socialista".

Después de todo esto, se dispuso a montarse en su vehículo, un Renault azul, y a emprender la marcha. En su trayecto, chocó su coche contra el vehículo de la exconcejala del Partido Popular regional en el mandato anterior, Estrella González (el cual estaba correctamente aparcado). Esta colisión, en palabras del concejal del PSOE, tuvo lugar cuando giraba marcha atrás.

Tras este incidente, continúo su recorrido y derribó el muro de piedra de la vivienda de la expresidenta del PP, María José Muñiz. El golpe fue tan fuerte que se activaron los airbags y el muro quedó destrozado. El vehículo, que quedó también con importantes daños, terminó estacionado frente a la casa de la actual alcaldesa del pueblo, del PP también, Gemma Álvarez Cereigido.

Según los testigos, el concejal se retiró del lugar del accidente, abandonando su coche en el lugar, y se dirigió a su casa. Se pidió a las personas afectadas que no contactaran a la Guardia Civil para que no se iniciaran diligencias, puesto que el seguro se encargaría de cubrir los daños. Por lo tanto, el incidente no fue reportado a las autoridades.

Reacciones y declaraciones de afectados

Ante lo sucedido, la primera edil se pronunció: "pido una reflexión a su agrupación y a la FSA". A lo que añadió, "voy a dar un margen para que actúen como consideren que deben hacerlo". Con ánimo conciliador, Álvarez señaló que "quiero creer" que estos choques "no fueron premeditados" y que "no fue un ataque al PP", aunque no dejo pasar la oportunidad para decir que la vehemencia del edil del Partido Socialista es bien conocida por todos los habitantes de la localidad.

Por su parte, Rodríguez ha negado que haya motivaciones políticas en el suceso. "Fue un tema mío, personal, un accidente con el coche que no tiene que ver con ninguna riña ni nada". Tal y como ha explicado, "estaba dando marcha atrás y pegué con algo en el coche de esa chica, me puse nervioso y se me fue el coche en la curva, dando al murete".

Con respecto al sitio en el que estacionó su propio vehículo (recordemos que lo hizo frente a la vivienda de la alcaldesa del PP), Rodríguez afirmó que lo eligió porque "está el taller al lado". Con todo ello, el edil del PSOE dijo "no tener ningún problema" con las representantes del PP, además de aclarar que "el mismo día hablé con ellas, les pedí perdón, les expliqué que asumía los daños materiales y ellas me correspondieron muy correctamente".

En este sentido, el socialista quiso resaltar que el asunto "se solucionó inmediatamente, por las buenas". Además, afirmó tener una "buena relación" con las afectadas. "A la chica, María José, la expresidenta del PP, la conozco desde que éramos niños e íbamos al colegio". Según indicó, "hay que apartar la política de la vida, sobre todo en sitios pequeños donde somos pocos y nos conocemos todos".

Disculpas y dimisión

El edil del PSOE en un primer momento aseguró que no dimitiría. "No he cometido ningún delito; simplemente tuve un accidente y todo se resolvió de manera amistosa", defendió. Pero, tras el revuelo generado, el concejal ha publicado un comunicado oficial este mismo miércoles anunciando su dimisión y recalca que lo ocurrido fue un accidente del cual acepta toda la responsabilidad.

De este modo, Rodríguez reafirma en el escrito que "en ningún caso han existido motivaciones políticas, personales o de ningún tipo. Se ha tratado, insisto, de un accidente", y asegura haberlo comunicado así a las personas afectadas, a quienes ha pedido disculpas y con las que se ha comprometido a pagar todos los costos de los daños causados. Asimismo, también ha querido extender sus disculpas a todos los vecinos del concejo de Ibias.

El edil del PSOE admite igualmente que, además de aceptar su responsabilidad personal por el accidente acaecido, asume su responsabilidad en el ámbito político, siendo esto lo que ha derivado en su decisión de dimitir. Así, concluye con estas palabras: “asumo la responsabilidad política de lo sucedido y mis responsabilidades con mi partido, el PSOE. Por ello, presento mi dimisión inmediata de mis cargos orgánicos e institucionales en el seno del Ayuntamiento de Ibias y de la Agrupación Socialista de Ibias”.

Situación política en el pueblo: ¿había tensión?

Lo cierto es que, desde el comienzo, las diferencias políticas fueron consideradas como una posible causa del accidente. Pero, ¿por qué se pensó en esta hipótesis? Pues porque Gemma Álvarez, la actual alcaldesa de la localidad, desalojó de dicho puesto en 2019 a Silvia Méndez Abello, quien es portavoz socialista y además pareja del concejal Marcos Rodríguez. Gemma Álvarez obtuvo la alcaldía, pero en 2022 Méndez volvió a ocupar el cargo tras una moción de censura presentada por el PSOE, con el apoyo de una concejala de Nos por Ibias.

Ya en las elecciones municipales de 2023, se produjo un empate entre el PSOE y el PP. Así, el conjunto municipal quedó compuesto por cuatro concejales del PP y cuatro del PSOE. Para desequilibrar ambos bloques, el único edil de Foro respaldó a Gemma Álvarez, permitiéndole recobrar el cargo de alcaldesa.