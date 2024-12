El mejor restaurante mexicano de Asturias es este y fliparás con su guacamole

Los restaurante mexicanos son ya un clásico en todo el país, pero hay mucha diferencia entre unos y otros. En Asturias tienes muchas opciones para disfrutar de la comida mexicana y sus particulares sabores y elaboraciones, pero hay un restaurante que no te puedes perder porque está a otro nivel y es que el hecho de que la comida se cocine al momento se nota, y mucho en todos su platos.

Hablamos del restaurante La Catrina, en Oviedo, donde podrás comer el mejor guacamole de Asturias sin ningún lugar a dudas. Explican que el secreto reside en que una vez que el comensal lo pide, en la cocina se ponen a picar los aguacates, el tomate, la cebolla, el cilantro y la lima. De verdad, es toda una delicia.

El famoso guacamole de La Catrina Tripadvisor

Las opiniones de quienes ya lo han probado dejan clara la categoría de la cocina de este restaurante, que está ubicado en pleno centro de Oviedo, en la Avenida de Galicia, en una zona en la que además no sueles tener problemas para aparcar. Lo ideal es dejarse asesorar por los camareros, que son súperamables, y se conocen a la perfección los platos, con lo que te pueden explicar, y así lo hacen con toda la educación, los ingredientes de cada uno de ellos.

"Es el mejor mexicano que he probado en mi vida. Siempre que voy a uno, me quedo con la sensación de que la comida podría estar mucho mejor. Pues bien, en La Catrina por fin probé un mexicano que era, simplemente, excelente. Todo muy rico. Déjate asesorar por el personal y no te defraudará", asegura una de las clientas en las opiniones de internet de este negocio.

Salsas en La Catrina. R. L.M.

En su carta encontrarás múltiples opciones que además puedes pedir por unidades, lo que facilita mucho el que puedas probar varias cosas.

"La experiencia ha sido excelente, el personal muy atento y servicial, he acudido al local con mi mujer y mi hija. Hemos pedido guacamole con totopos, muy bueno, tacos de cochinita pibil, espectaculares, y quesadillas estilo pastor, muy ricas también. De postre, una tarta de maíz con dulce de leche, que estaba muy, pero que muy buena. Volveremos cada vez que vengamos a Oviedo. Muy recomendable", explica otro de los clientes de La Catrina.

"El más auténtico que he encontrado"

El local es amplio y cuenta con una decoración bonita sin ser recargada. "Espectacular la calidad de la comida. El mejicano más auténtico que he encontrado hasta ahora. El trato exquisito. Para repetir mil veces", asegura otro de los clientes.

Si quieres acertar con la comida mexicana no puedes dejar de probar las delicias de La Catrina.