Océanos de niebla: los preciosos amaneceres que puedes disfrutar en una sierra recóndita de Asturias

Ver el sol salir por la mañana, colándose sus rayos por entre la niebla que forma un océano de manto blanco bajo tus pies, escondiendo los pueblos y aldeas de las sierras asturianas es un espectáculo de la naturaleza que no te deberías perder.

Se trata de una maravilla que ocurre casi todo los días en las sierras de A Bobia y Peonuta, en los concejos de Boal e Illano y a los que puedes ir de forma sencilla, ya sea en coche, en moto o en autocaravana.

Despiertan los días con la niebla que se forma en los ríos que van a desembocar al Cantábrico y parece que no quiere desperezar la mañana, por eso es el momento y el lugar perfecto para disfrutar de un café, de un desayuno tranquilo y de unas imágenes que te quedarán grabadas en la retina para siempre. Una amanecer desde Peonuta o desde A Bobia no se olvida fácilmente, así que te recomendamos que elijas bien la compañía o que lo disfrutes en soledad, ya que es un baño de naturaleza que te dejará como nuevo.

Amanecer en la sierra de A Bobia R.L.M.

Poco a poco van levantando las nubes dejando entrever los árboles y los enormes aerogeneradores, que han venido a quitarle cierto encanto al paisaje natural pero que parece que giran sus aspan dándole vuelta a la niebla.

Las dos sierra discurren unidas, coronando los pueblos de montaña de ambos concejos y alargándose hasta la zona de Los Oscos, otra de las zonas más bonitas y vírgenes de Asturias, donde aún puedes disfrutar y empaparte de la Asturias más de verdad. Vacas pastando en los prados y rumiando tranquilamente sin que les agobie ningún reloj, fuentes con agua limpia que puedes beber, ganaderos recogiendo la hierba para dar de comer a sus animales, señoras cogiendo verduras de la huerta para cocinar el pote en la cocina de leña, niños yendo a la escuela y jugando en los patios a la pelota.

Los amaneceres entre la niebla son de esas cosas que no tienen precio, y aunque seas de los que no te gusta madrugar merece la pena que lo hagas una mañana porque no te vas a arrepentir. Además, cuando despeja, podrás ver toda la costa en todo su esplendor, una mirada a vista de pájaro desde dos de las sierras más bonitas de Asturias y en las que nadie te va a ir a molestar porque no está para nada masificadas.

Si quieres hacer una foto preciosa de tu paso por Asturias no lo dudes, porque estos son dos enclaves que siempre son el escenario perfecto. Las dos sierras están salpicadas por formaciones graníticas, lugares mágicos, naturales y vírgenes, donde como mucho puede que te sorprenda el mugido de una vaca o el cantar de un pájaro. El espíritu mágico de estas montañas envuelven a quienes pierden la vista en sus mañanas esperando a que se disipe la niebla. No te lo pierdas.