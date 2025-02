Las treinta y cinco hamburguesas asturianas que se la juegan para ser la mejor de España

Que las hamburguesas están de moda no hace falta ni que decirlo. Cada vez son más los locales dedicados a esta delicia cuyos orígenes se creen que fueron en Hamburgo y que ahora se ha exportado a todo el mundo.

Las combinaciones de hamburguesas son cada vez originales, todo tipo de salsas y panes, incluso hay sitios en los que te dan unos guantes para que las puedas comer cómodamente, porque sino te vas a pringar seguro. Ahora se busca la mejor hamburguesa de España y obviamente en Asturias se presentan a este certamen muchas propuestas, concretamente 35 locales, cada uno con su propuesta diferente.

Si quieres saber cuáles son los locales asturianos que participan en el certamen de este año "Mejor hamburguesa de España 2025", aquí te dejamos la lista, por si apetece ir a probarlas.

Taberna el Camperu (Arriondas), Tábula Rasa (Avilés), ES3 Burger y Street Food (Cangas Del Narcea), La Oficina (Corvera), Arde Lucus (Gijón), Doce Más Uno (Gijón), Ko Burger (Gijón), Pikiti Burger (Gijón), Smile Smash Burger (Gijón), Vacvno (Gijón), Berty´s Burger (Gijón), California Street Food (Gijón), Malditas Burger (Gijón), Nacho's Burger (Gijón), Old School by Arde Lucus (Gijón), La selecta del abuelo (Langreo), Nieto's Burger (Langreo), TC28 Beber y Comer (Mieres), The Rodri´s Burguer (Muros del Nalón), De Larriba Café-Cervecería (Noreña), La Pepita Burger Bar (Oviedo), A Toda Mesa (Oviedo), Berty´s Burger (Oviedo), Bowie's Meal House (Oviedo), Café Mepiachi (Oviedo), Caprichos (Oviedo), Casa Conrado & Suárez (Oviedo), Doña Concha (Oviedo), El bucanero (Oviedo), La Media Cancha (Oviedo), Bar la Oficina (Pola de Laviana), Ca Zampola (Pola de Lena), Casa Pedro Parres (San Juan de Parres) y The Green del Hotel Artiem (Villaviciosa).

Los votos populares, de quienes acuden a probarlas, cuentan en este certamen que se celebra hasta el próximo 2 de marzo. Lo que se valora es la carne, la calidad del pan, el sabor y la combinación de los ingredientes. En una segunda vuelta, un grupo de expertos gastronómicos visitarán los 450 locales que presentan su hamburguesa nivel nacional y obviamente, también las 35 asturianas.

Si eres de los que disfrutas comiendo una hamburguesa, que ha quedado muy lejos de las propuestas básicas de toda la vida, donde se servía una pieza de carne con una loncha de queso y como mucho, lechuga, tomate, cebolla y alguna salsa, estás en la época perfecta y además puedes poner nota y así ayudar a los expertos a que dicten sentencia.

La carrera para encontrar la mejor hamburguesa ya está abierta.