GENETRACER BIOTECH: excelencia médica en genómica aplicada a la oncología

El gran éxito de Genetracer Biotech ha sido conseguir que sus productos estrella, Decoder y Spiral, se hayan convertido es dos referencias en el campo de los tests genéticos. El cáncer no es una única enfermedad, sino casi tantas como personas la padecen. Por eso, es fundamental pasar de la Medicina reactiva a la personalizada de precisión. Su objetivo es aplicar la innovación para mejorar la calidad y cantidad de vida de los pacientes con cáncer, y maximizar la probabilidad de curación con el diagnóstico precoz. Una de cada 10 personas se curan cuando el cáncer se detecta pronto. Y hoy en día hay herramientas para conseguirlo, que Genetracer pone en el mercado para que los pacientes se beneficien lo antes posible de los avances en la ciencia. Está en fase de comercialización de sus 3 líneas principales de productos: test para cáncer hereditario y familiar, servicio oncológico completo para diagnóstico precoz y tratamiento personalizado y servicios para investigación).

Como consecuencia, han conseguido abordar por completo esta enfermedad, dando solución a cada una sus fases: «Antes de su descubrimiento, incluso sin síntomas, detectando el cáncer en un estadio temprano cuando la mayoría de las personas pueden curarse», explica Carlos Cortijo, fundador y CEO de la compañía. «Durante su desarrollo, analizando la genética del tumor para determinar el tratamiento más adecuado, efectivo y menos tóxico para cada persona en cada momento de la enfermedad. Y, tras la curación, localizando si hubiera recaídas o enfermedad residual con marcadores directos». Además, trabajan con prestigiosas empresas, instituciones y universidades que enriquecen y complementan los productos con Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, definiendo un modelo de «machine learning» que asociará una serie de métricas con la probabilidad de riesgo relativo de padecer cáncer en un futuro, a partir de los datos extraídos de los historiales médicos, pruebas de imagen e información exógena.

Hoy en día, las cifras indican que, en las próximas dos décadas, uno de cada dos hombre y una de cada tres mujeres tendrán cáncer. Actualmente, más del 75% de los tumores se detectan en fase tardía, con metástasis, reduciendo la probabilidad de curación hasta el 10%. «Nuestro principal impacto es la detección temprana del cáncer con Spiral, cuando nueve de cada diez personas podrían curarse gracias al diagnóstico temprano», mantiene el fundador de la empresa. Éste es un test de sangre mínimamente invasivo que detecta si hay material genético tumoral y células tumorales circulantes, incluso en fase temprana y sin síntomas. «Esta técnica está validada mediante un ensayo clínico para pulmón y vamos a conseguirlo también este año para mama, colon, próstata, melanoma y el resto de tumores sólidos».

Aunque no sólo van a detectar el cáncer cuando la probabilidad de curación se maximiza. También identifican el mejor tratamiento, dando a los profesionales la información necesaria para que puedan tomar las mejores decisiones terapéuticas. «Los nuevos fármacos contra el cáncer son hasta un 50% más efectivos y tienen menos efectos secundarios. Para poder prescribirlos y que sean efectivos, es necesario realizar una evaluacion genómica, como Decoder, que analiza la genética del turmo de una persona e identifica si un medicamento va a ser efectivo o no en distintos tipos de cáncer», añade. Esto es lo que se conoce como Oncología personalizada de precisión y ya es una realidad en el mercado. Pues una de las grandes virtudes de este equipo de trabajo es liderar investigaciones traslacionales, aplicando y trasladando la innovación al mercado en el menor tiempo posible para permitir a los pacientes beneficiarse de los últimos avances tecnológicos en este campo. «Nuestras líneas de trabajo requieren I+D+i constante para que nuestros productos sigan a la cabeza de la innovación». De hecho, actualmente, están desarrollando paneles genéticos para tipos tumorales no frecuentes, validando inmunoterapia desde biopsias líquidas, completando las herramientas con otras técnicas como proteómica, metabolómica...

Perfil: detectar cáncer cuando la posibilidad de curación es máxima

Fundada en 2012, Genetracer Biotech es una compañía que integra personas con amplios conocimientos provenientes de la investigación científica y del mundo empresarial. La compañía pone al servicio del mundo de la salud, tanto sanitario como de la industria farmacéutica, biotecnológica y farmacogénica, sus patentes, conocimiento industrial e investigación de Universidades y Centros de Investigación con los que establece convenios de colaboración. Está liderada por el doctor Carlos Cortijo, con gran experiencia empresarial, docente e investigadora. Esta clínica, que cuenta con dos patentes en su haber, integra tanto un laboratorio de diagnóstico genético como área de investigación e Inteligencia Artificial.