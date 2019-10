Ecologistas en acción confirman la extinción de la ranita meridional en Murcia

La confederación de Ecologistas en Acción ha corroborado la extinción de la ranita meridional (Hyla meridionalis) en todo el territorio de Murcia. Así, esta se ha convertido en la primera extinción certificada oficialmente de un vertebrado en esta región, Informa EFE.

De esta forma, la pérdida de la biodiversidad se ha reflejado en el anfibio más pequeño del continente europeo, aunque esto no ha sido ningún impedimento para que se siga manteniendo como uno de los dos únicos representantes de ranas arbóreas de la Península Ibérica, donde actualmente mantiene grandes poblaciones distribuidas entre Extremadura y Cádiz.

La ranita está incluida como especie protegida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y su categoría IUCN (International Union for Conservation of Nature) regional es considerada como vulnerable. Y, para más inri, los expertos indican que este tesoro animal se trata de un “bioindicador” de la calidad medioambiental en la que vive. Esto quiere decir que, al ser tan sensible a los cambios en la calidad de las aguas y la contaminación, el anfibio se convierte en una buena herramienta para analizar los territorios que ocupa.

En cuanto a su declive en la zona murciana, ya en 2016 los estudios anticipaban una importante disminución de las poblaciones de este anfibio, en comparación con las citas históricas que la mencionaban entre 1980 y 1990. De este modo, tras conocer las preocupantes cifras, el Proyecto Hyla del Sureste ha sido el encargado de complementar los datos cuantitativos de la ranita entre 2018 y 2019, en una intensa búsqueda por las distintas superficies de Murcia, Almería y Alicante.

En este proyecto de recolección de datos y búsqueda han participado más de 100 voluntarios, que se han dedicado a muestrear más de 100 estaciones, siempre siguiendo el protocolo establecido para conseguir datos homogéneos y fiables. Del mismo modo, se ha aumentado el rango de estudio con el fin de comprobar la fenología de canto de la especie en el sureste, comparándolos con todos aquellos datos obtenidos en Nador, Ceuta, Gran Canaria, Granada y Málaga.