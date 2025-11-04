Alerta para las parejas: la ciudad más infiel de toda Europa se encuentra en las Islas Baleares

El amor no siempre es igual para todos. Hay parejas y parejas, y todas ellas pasan por diversos procesos y muy diferentes. Hay unas que, pese a pasar por diversas crisis marcadas por la distancia o por la excesiva rutina, aguantan unidas porque el vínculo que las relaciona puede hacerle frente a cualquier tipo de conflicto.

Por su parte, también están las que desafortunadamente deben separar sus caminos por circunstancias relacionadas, seguramente, con la falta de comunicación, la propia distancia, el incumplimiento de las expectativas o, directamente, con las infidelidades.

Estas rupturas del compromiso de exclusividad entre parejas desembocan en engaños emocionales o sexuales, por lo que son actos considerados, evidentemente, como una de las peores traiciones posibles, y no solo eso. Varios lo conciben como un desgaste, una falta de conexión o la búsqueda de aquello que no se ha encontrado entre los enamorados; todo esto no quita que el hecho de ser infiel sea el ejemplo más claro de falta de respeto.

"Me han puesto los cuernos": ¿Qué daños psicológicos causa una infidelidad? Freepik

¿Por qué se cometen infidelidades entre las parejas?

El contexto que razona el por qué de estas deslealtades, aparte de responder al físico de la persona por la que se está siendo atraído, puede deberse a muchos factores, como por ejemplo las redes sociales y la facilidad de hablar entre usuarios. Sin embargo, la situación también puede influir en función del lugar en el que se está.

No es lo mismo quedarse en casa disfrutando de una buena película en pareja que estar en un entorno festivo, más divertido y repleto de estímulos que suelen llamar la atención. Esto no significa que el mero hecho de salir por la noche ya tenga que ser sinónimo de 'cuernos', ya que muchos, al tener ese respeto mutuo, conoce cuál es el verdadero límite. Eso sí, existe la posibilidad de que el ambiente, la música, el alcohol o la sensación de anonimato hagan que las personas se motiven y hagan cosas que jamás se han planteado, siendo una de ellas una infidelidad.

Este tema ha sido tratado por diversas empresas y medios, los cuales han realizado un ranking con las ciudades más infieles de todas. Por ejemplo, el periódico The Sun lo hizo el año pasado y englobó a todo el continente europeo. Este top lo realizó en base a una encuesta realizada en la web de contactos británica IllicitEncounters. Alrededor de unos 2.000 usuarios dictaron sentencia y arrojaron los lugares en los que les parecía más sencillo que se pudieran acometer estos actos.

Magaluf, 'la capital europea de la infidelidad' según The Sun

Los resultados fueron concluyentes, como también lo fue el destino número uno, el cual está situado en nuestro país, España. De hecho, la nombraron como 'la capital europea de la infidelidad', y la que se llevó el trofeo fue Magaluf, una localidad turística en la costa suroeste de Mallorca, perteneciente al municipio de Calvià.

Según la portavoz de IllicitEncounters, la portavoz de IllicitEncounters, las razones de esta elección fueron muy claras. "Magaluf ha sido famosa por sus fiestas llenas de alcohol durante décadas, y su popularidad entre las despedidas de soltero y soltera es otra razón por la que todavía se la considera la meca de los cuernos", explicó.

España doble campeona: Benidorm en el segundo puesto

El podio estuvo protagonizado por España sí, pero lo inesperado por muchos es que fue x2. Nuestro país también fue segunda en esta clasificación, y la ciudad que nos representó fue Benidorm. Para tranquilidad del resto de los españoles, el tercer destino con más probabilidades de ser infiel estuvo m uy alejado de nuestras fronteras; la señalada fue Grecia y su isla Zante.