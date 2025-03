Las palabras que solo los de Baleares entienden y en el resto de España no

Las Islas Baleares son un paraíso en el Mediterráneo que se caracterizan no solo por sus playas y paisajes, sino también por su riqueza lingüística. Aunque el castellano es cooficial en el archipiélago, el catalán es la lengua predominante y se habla en sus diferentes variantes insulares: mallorquín, menorquín e ibicenco.

A lo largo de los siglos, estas variedades han desarrollado un léxico propio, lleno de palabras y expresiones que pueden sonar completamente extrañas para alguien del resto de España. Desde saludos hasta frases hechas, pasando por términos que describen objetos cotidianos o conceptos únicos, el vocabulario balear es un reflejo de su historia y cómo no, sus influencias extranjeras y personalidad insular.

"El artículo salado" de los mallorquíes

Uno de los aspectos más llamativos del habla en Baleares es el uso del "artículo salado" o salat. A diferencia del catalán estándar, que emplea los artículos "el" y "la", en las islas es común escuchar "es" y "sa". Este fenómeno lingüístico es exclusivo de la región y constituye un rasgo distintivo de la identidad balear.

Algunos ejemplos de este uso son "es cotxe" (el coche), "sa casa" (la casa) o "es moix" (el gato). Este particular modo de hablar no se encuentra en ningún otro dialecto catalán y suele sorprender a quienes visitan las islas por primera vez, ya que le otorga un carácter único a la variante lingüística de Baleares.

Palabras que solo se usan en Baleares

Además del uso del artículo salado, el dialecto balear cuenta con su propio vocabulario que puede resultar incomprensible para quienes vienen de la península. Entre sus expresiones más características destacan los saludos y frases comunes. Por ejemplo, "Uep! Com va?" es un saludo típico en Baleares, equivalente a "¡Hey! ¿Cómo estás?". Otra expresión curiosa es "Ja te diré coses", que se utiliza al despedirse y, aunque sugiere que la persona volverá a contactar, en muchas ocasiones significa exactamente lo contrario.

También existen términos cotidianos con un significado especial. En Baleares, las "patos" son las aletas de buceo, los "pinturetes" son lápices de colores y los "maquinetes" son los sacapuntas. Además, el dialecto cuenta con frases hechas que resultan muy pintorescas, como "fer la moixa morta" (literalmente, "hacer la gata muerta"), que se usa para describir a alguien que finge inocencia para obtener algo.

Otra expresión muy común es "ses cames me fan figa", que significa estar muy cansado o agotado. Incluso en situaciones cotidianas, se pueden escuchar exclamaciones curiosas como "No me esquites, batualmon sagrat", que se traduce como "No me salpiques, ¡válgame el Señor sagrado!", una frase típica en playas y piscinas.

Si alguna vez visitas Baleares y escuchas expresiones como uep! o fer la moixa morta, ya sabrás que no estás oyendo simples palabras, sino un pedazo de la cultura y tradición de las islas.