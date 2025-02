Seis cosas que pensabas que no tenían nombre, pero son palabras recogidas por la RAE

La RAE, según hay recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española, incluye más de 100.000 palabras, que han ido apareciendo con el paso del tiempo y lo que muestra que el español (o castellano) es un idioma rico y variado (de ahí que sea la segunda lengua más hablada del mundo). Sin embargo, existen algunos términos que no son muy conocidos y describen sensaciones, emociones, momentos o circunstancias que pensabas que no tenían nombre, pero lo tienen, sin necesidad de usar más vocablos o expresiones en otros idiomas (como pasa con los anglicismos).

El hecho de que la RAE incluya palabras nuevas al diccionario de la lengua española se debe a que son términos que se integran en la sociedad española y su uso es común en la actualidad. Del mismo modo que algunas palabras quedan obsoletas y la academia las "deshecha" por no ser usadas de forma común, otras entran cada año nuevas todos los años.

Así, en la última actualización del DLE, del pasado mes de diciembre de 2024, se incorporaron un total de 4.074 novedades, entre términos, expresiones, acepciones, artículos o supresiones, entre otras. Así, la última actualización incluye novedades procedentes de ámbitos científico, laboral, deportivo, musical, gastronómico, medioambiental o incluso léxico americano, entre otros ejemplos.

Palabras como barista, ovnilogía, macrojuicio, espóiler, yuyu o esnórquel son algunas de las últimas que se han incorporado al diccionario. Asimismo, "Dana" (una de las nuevas palabras que figuran en la RAE, ya que antes era un acrónimo y ahora se incluye como término) fue elegida palabra del año 2024 por FundéuRAE.

De petricor a herrete: cosas, situaciones o momentos que no sabías su nombre pero son palabras de la RAE

Pero de todos estos términos que se incluyen en el Diccionario de la RAE, también hay otras que figuran y aunque no se usan en el ambiente cotidiano, lo es en el académico. Se tratan de términos que muchos españoles de a pie pueden pensar que no existen, debido a que son definiciones que describen sin usar palabras, no obstante, lo cierto es que existen.

Un ejemplo es petricor, que se trata ni más ni menos que el olor a lluvia, la esencia que surge al llover, cuando el agua cae sobre tierra seca. Del mismo modo, aparece geosmina, con la diferencia al petricor que geosmina se produce cuando el agua cae sobre tierra mojada.

Por otro lado, está el término clinofilia, ese deseo incontrolable de permanecer en la cama todo el día sin que exista una enfermedad orgánica que lo justifique, un trastorno clasificado como desorden de la ansiedad o dentro de la depresión. De hecho, desde la psiquiatría matizan que puede presentarse en determinados pacientes depresivos y esquizofrénicos, como posible síntoma de estas enfermedades.

Otro de los términos que podemos incluir es crencha, que la RAE lo define como la raya que divide el cabello en dos partes. Muy comúnmente simplemente como "raya del pelo", lo cierto es que esta definición recibe ese nombre.

Quizás tampoco es conocida la palabra herrete, que es el "remate, generalmente metálico, que se pone en las agujetas, cordones, etcétera. para que puedan entrar fácilmente por los ojetes", tal y como indica la RAE. Un ejemplo es el pequeño plástico entre los cordones de las zapatillas, que más allá de definirse como el material por el que está hecho, lleva ese nombre incorporado por la RAE. Y aunque muchos no lo crean, también existe la palabra giste, que no es ni más ni menos que la espuma de la cerveza.