'Welcome to Sollerland': Sóller protesta con Inteligencia Artificial contra la masificación turística

En el pintoresco municipio de Sóller, al noroeste de Mallorca, la creciente presión del turismo masivo ha generado una respuesta contundente por parte de sus habitantes.

Cansados de la saturación, el aumento del coste de vida y la pérdida de calidad en los servicios públicos, los residentes han lanzado una campaña que combina ironía y tecnología para denunciar los efectos del turismo masivo. Una situación de la que se ha hecho eco hasta la prensa británica.

'Welcome to Sollerland'

Bajo el lema 'Welcome to Sollerland', los vecinos han creado imágenes generadas por inteligencia artificial que retratan escenas cotidianas alteradas por la masificación turística.

Una de las imágenes muestra a un niño sosteniendo un cartel que dice "Jo jugava aquí" ("Yo jugaba aquí"), en referencia a la pérdida de espacios públicos para los residentes.

Otra imagen muestra a un hombre en una plaza con un cartel que dice "I used to drink coffee here" ("Solía tomar café aquí"), destacando cómo los lugares tradicionales han sido invadidos por el turismo.

Congestión de vehículos

El tráfico y la congestión de vehículos es otro de los problemas que enfrentan los habitantes de Sóller. Durante periodos de alta afluencia turística, como la Semana Santa, se han registrado hasta 20.000 vehículos en la localidad, superando ampliamente los 3.000 coches registrados por los residentes. Esta situación ha llevado incluso al cierre temporal del túnel de Sa Mola debido a la saturación del tráfico.

Ante esta problemática, el ayuntamiento de Sóller ha implementado restricciones al tráfico en el centro histórico, prohibiendo la circulación de vehículos no residentes en varias calles y reservando plazas de aparcamiento exclusivamente para los locales. Los visitantes deben estacionar en las afueras y utilizar el transporte público para acceder al centro.

Escasez de recursos y especulación inmobiliaria

La campaña 'Welcome to Sollerland' ha sido impulsada por el grupo local SOS Residents, que denuncia la escasez de recursos como el agua, la saturación de hospitales y la especulación inmobiliaria que expulsa a los residentes de sus hogares. Joana Maria Estrany Vallespir, portavoz del grupo, afirma que la forma de vida tradicional está siendo amenazada por la presión turística.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto más amplio de protestas en las Baleares y otras regiones de España, donde los residentes exigen medidas para controlar el turismo masivo. En Mallorca, por ejemplo, se han limitado las camas hoteleras y se ha restringido la llegada de cruceros para mitigar los efectos de la masificación.

Migrar hacia un modelo más sostenible

La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, ha reconocido la necesidad de transformar el modelo turístico hacia uno más sostenible, aunque aún no se han concretado políticas específicas.

Mientras tanto, los residentes de Sóller y otras localidades continúan alzando la voz para proteger su calidad de vida y preservar la identidad de sus comunidades frente a la creciente presión del turismo.