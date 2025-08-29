Unos 20 menores migrantes solicitantes de asilo viajan este domingo a la Península en el sexto traslado desde Canarias

Alrededor de 20 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, todos varones, viajarán este domingo, 31 de agosto, desde Canarias con destino a la Península, según ha confirmado la Consejería regional de Bienestar Social.

Se trataría de la sexta derivación realizada hasta la fecha en respuesta al auto del Tribunal Supremo, tal y como estaba previsto por los gobiernos autonómico y central después de que durante la semana otras dos chicas fueran derivadas a territorio continental.

Las mismas fuentes de la Consejería señalan que son algo más de un millar los menores con derecho asilo que están las islas, puesto que las entrevistas que realiza el Ministerio del Interior a estos jóvenes han aumentado la cifra de los 994 iniciales.

De ellos, unos 164 han sido trasladados al antiguo acuartelamiento 'Canarias 50', en Las Palmas de Gran Canaria; 32 han salido a centros de la Península (a los que habría que sumar los 20 de este domingo); y 40 han cumplido la mayoría de edad en las últimas fechas. De esta manera, serían en total 256 los chicos que han pasado de estar tutelados por la Comunidad Autónoma a estarlo por el Estado.

Estos traslados responden al requerimiento que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hizo a finales de marzo al Gobierno de España para que se hiciera cargo de un millar de chicos menores de 18 años solicitantes de asilo y que permanecían bajo tutela de Canarias pese a que deberían estar en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.

El Gobierno de Canarias tutela en la actualidad a unos 5.017 menores migrantes no acompañados que están distribuidos en 85 centros que la CCAA ha tenido que abrir en los últimos años para atenderlos, siendo alrededor de un millar los que tienen derecho a asilo.