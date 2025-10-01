Cambio de hora en Canarias: cuándo se atrasa el reloj y qué efectos tendrá este otoño

El otoño trae el segundo ajuste horario del año y confirma la entrada al horario de invierno en toda España. La cita llega en la madrugada del domingo 26 de octubre de 2025, cuando los relojes se atrasan una hora. En la península y Baleares a las 03.00 volverán a ser las 02.00. En Canarias el cambio se ejecuta una hora antes que en la península y a las 02.00 pasarán a ser la 01.00. La jornada tendrá 25 horas y se notará un amanecer y un anochecer más tempranos, con impacto directo en rutinas, transporte y servicios digitales que ya programan el ajuste automático.

El marco legal mantiene el sistema de cambios estacionales. El Boletín Oficial del Estado ha fijado el calendario hasta octubre de 2026 mientras la Unión Europea sigue sin una decisión definitiva sobre su posible supresión. La práctica queda por tanto vigente y coordinada con el resto del bloque europeo que realiza el cambio el último domingo de octubre.

Qué cambia exactamente

En la península y Baleares

A las 03.00 los relojes retroceden a las 02.00

En Canarias

A las 02.00 los relojes retroceden a la 01.00

¿Por qué se hace?

El cambio busca alinear actividad y luz natural durante el otoño e invierno con el objetivo de aprovechar mejor las horas solares. Hubo propuestas para eliminar los cambios estacionales, pero los países no alcanzaron consenso y la medida permanece en revisión.

Beneficios

Mejor percepción de seguridad en las primeras horas del día

Ahorro energético potencial por mayor coincidencia entre luz natural y actividad

Facilidad para madrugar y organizar tareas desde primera hora

Mejoras puntuales en productividad y estado de ánimo si se acompaña de buenos hábitos de sueño

El retroceso de luz por la tarde puede generar fatiga al final del día y sensación de anochecer prematuro. Una preparación básica ayuda a minimizarlo.

Consejos para una adaptación suave