El primer traslado exprés de un supuesto menor migrante desde Canarias se frena tras confirmarse que tiene 19 años

El plan para inaugurar el nuevo sistema de derivaciones rápidas de menores migrantes desde Canarias a la Península quedó en suspenso tras descubrirse que el joven que iba a protagonizarlo no era menor de edad. Los exámenes médicos de determinación ósea concluyeron que en realidad tiene 19 años, lo que obliga a modificar todo el procedimiento., anuque en un primero momento fue identificado como un adolescente de 17 años.

El traslado había sido aprobado oficialmente por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y ya estaba coordinado con Extremadura que debía hacerse cargo de la tutela. La organización del viaje estaba cerrada, pero el cambio de edad certificado obligó a frenar el expediente. Aun así, se prevé que el joven viaje igualmente a la Península, aunque dentro del circuito previsto para adultos migrantes.

Este caso era especialmente significativo porque suponía el estreno del nuevo protocolo de emergencia diseñado en la última reforma de la Ley de Extranjería. Dicho mecanismo establece que cualquier menor que llegue al Archipiélago debe ser derivado a otra comunidad autónoma en un máximo de quince días. El objetivo es aliviar la presión en los territorios de entrada y repartir la atención en todo el país.

El procedimiento contempla varias garantías. Antes de ejecutarse, el menor debe ser escuchado para comprobar si tiene alguna preferencia razonable respecto a la comunidad de destino. Además, la Fiscalía debe dar el visto bueno a través de un informe. Una vez cumplidos esos pasos, el Gobierno de Canarias dispone de cinco días para coordinar el traslado y la comunidad receptora asume la tutela legal hasta la mayoría de edad.

El joven, de origen marroquí, llegó a Lanzarote el pasado 10 de septiembre en un pesquero-patera que encalló en la costa de Órzola junto a otros ocupantes.