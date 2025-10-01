Un joven lucha por su vida tras ser apuñalado en plena calle en Tenerife

Un hombre de 28 años se encuentra en estado crítico tras ser agredido con un arma blanca anoche en el municipio de Arona (Tenerife). Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, el aviso se produjo a las 22:28 horas por una herida en el tórax en la calle Tenerife. Los servicios sanitarios asistieron y estabilizaron al afectado antes de su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Por el momento no han trascendido datos sobre las circunstancias de la agresión ni sobre posibles responsables.

A la espera de nuevas confirmaciones oficiales, se mantiene abierta la recopilación de datos sobre el suceso. Este medio ampliará la información en cuanto existan novedades contrastadas.