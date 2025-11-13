Canarias amanece entre achiques, desprendimientos y cortes eléctricos tras el impacto de 'Claudia'

La borrasca Claudia irrumpió con fuerza en Canarias y dejó una madrugadaalgo agitada donde los servicios de emergencia tuvieron que ser obligados a gestionar 120 avisos en apenas ocho horas. El episodio meteorológico, que barrió el Archipiélago entre las 22.00 horas del miércoles y las 06.00 de este jueves, afectó especialmente a varios municipios de Tenerife y Gran Canaria.

El 112 Canarias informó en la mañana de este jueves que las rachas intensas y los chubascos más fuertes generaron una cadena de intervenciones en lugares como San Cristóbal de La Laguna, Icod de los Vinos y Arona. En estas zonas, el viento arrancó materiales que terminaron sobre la calzada y la lluvia anegó algunos puntos, lo que obligó a movilizar a operarios y equipos de seguridad para mantener la circulación y evitar riesgos.

En Gran Canaria, el episodio meteorológico dejó su huella en Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Agüimes. Las precipitaciones desbordaron alcantarillas en distintos barrios y provocaron inundaciones puntuales en viviendas, mientras que el tendido eléctrico registró incidencias que derivaron en cortes temporales y trabajos de reparación durante la madrugada.

Los equipos de emergencia afrontaron desprendimientos en carreteras y achiques en domicilios. Aun así, la mayor parte de los incidentes se resolvieron sin complicaciones graves, gracias a la coordinación de los servicios insulares y municipales que se desplegaron desde las primeras llamadas de alerta.

Aunque Claudia continúa perdiendo intensidad, las autoridades recomiendan mantener la precaución ante posibles episodios residuales que podrían repetirse en las próximas horas, como el que ya se está produciendo en la cara norte de las Islas. Asimismo, se recomenda evitar desplazamientos inncesarios, sobre todo en zonas proclives a acumulaciones de agua.