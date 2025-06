Clavijo carga contra la Conferencia de Presidentes y el reparto de menores migrantes: "Ni unos ni otros quieren a los negritos en España"

La acogida de los menores migrantes entre las comunidades autónomas sigue bloqueada. La Conferencia de Presidentes del pasado viernes no solucionó un problema que sigue sufriendo el Archipiélago canario en solitario. Así lo señaló el presidente canario, Fernando Clavijo, este martes en el pleno de la Cámara regional, calificándola como “un fracaso de todos y de la democracia”, debido a la falta de acuerdos efectivos para abordar la acogida de estos jóvenes.

Se le vio visiblemente molesto al presidente canario durante la sesión plenaria de este martes, hasta el punto de verse en ocasiones saturado ante las preguntas de AHI, Vox y PSOE sobre el papel del Ejecutivo central y las comunidades autónomas en la gestión de la crisis migratoria. En este sentido, el nacionalista lamentó que “ni unos ni otros quieren a los negritos en España”, en una declaración que refleja su frustración por lo que considera una inacción política frente a una emergencia humanitaria creciente.

Canarias, sola ante la emergencia humanitaria

La presión migratoria en Canarias sigue en aumento. En lo que va de 2025, más de 4.000 menores no acompañados han llegado a las islas por vía marítima, muchos de ellos rescatados en condiciones extremas. Clavijo denunció que la falta de solidaridad del resto del país ha dejado a las Islas “en solitario” para gestionar lo que calificó como “un drama humanitario”. El presidente canario ha insistido en que “no hay voluntad política” para alcanzar un acuerdo nacional que garantice un reparto equitativo de estos menores entre comunidades autónomas.

En ese sentido, agradeció el respaldo del Gobierno vasco y del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, quienes apoyaron aplicar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para distribuir a los menores de forma obligatoria. “Lo que vivimos no es casual, es una consecuencia de que el Gobierno central ha decidido no actuar”, añadió Clavijo, señalando sentencias previas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que obligan al Estado a colaborar en esta materia.

Reproches y enfrentamientos políticos

En el pleno, el tono fue áspero y cruzado de acusaciones. Vox amenazó con no aprobar los presupuestos autonómicos si no se garantiza que no se recibirá a más migrantes, a lo que Clavijo replicó tajante: “Detrás de esas actitudes está el sufrimiento de niños y niñas, y la frustración de los ciudadanos. Ese no es el camino”.

También lanzó una advertencia directa: su gobierno no dudará en acudir a los tribunales “sea del color político que sea” cualquier comunidad autónoma que incumpla la ley de acogida.

Por su parte, Sebastián Franquis, portavoz del PSOE, acusó a Clavijo de complicidad con el PP y de “mirar para otro lado” durante la cumbre, permitiendo que la Conferencia de Presidentes se convirtiera “en un instrumento político” más que en un espacio de soluciones. “Su debilidad y falta de liderazgo están arrastrando a Canarias al teatrillo de la política nacional”, señaló Franquis.

Una reunión esperanzadora… pero aún sin resultados

En medio del clima de tensión, Clavijo anunció que la Secretaría de Estado de Migraciones, encabezada por Pilar Cancela, ha solicitado una reunión con el Ejecutivo canario para tratar el futuro de los menores migrantes. “La consejera ya ha respondido: será el día que sea, a la hora que sea”, aseguró, mostrando disposición absoluta al diálogo, aunque matizó que “ya hemos tenido demasiadas palabras y pocos hechos”.

Un reconocimiento a La Restinga y al esfuerzo humano

Al margen del enfrentamiento político, hubo también espacio para el reconocimiento. Clavijo y varios portavoces parlamentarios, como Raúl Acosta del Grupo Mixto, agradecieron la labor de los equipos de emergencia que actuaron en el reciente naufragio de un cayuco en La Restinga (El Hierro), donde decenas de personas fueron rescatadas en una operación de alto riesgo. “El compromiso de nuestros servicios públicos es un ejemplo de humanidad y responsabilidad que no estamos viendo en las altas esferas del Estado”, dijo Clavijo.

Futuro incierto y advertencias geopolíticas

La sesión parlamentaria también sirvió para poner sobre la mesa los riesgos del futuro inmediato. Raúl Acosta alertó sobre un posible aumento de la presión migratoria como consecuencia de la creciente inestabilidad en el Sahel, donde Rusia ha ganado influencia y se ha reducido la ayuda humanitaria de Estados Unidos. “La situación es insostenible”, advirtió.

El escenario sigue siendo complejo para Canarias por la falta de voluntad del Estado y el desgaste institucional durante estos años. Sin embargo, el Gobierno de Canarias insiste en que seguirá luchando en solitario si es necesario. Pero Clavijo dejó claro que su prioridad será “defender a los canarios y el interés superior del menor, por encima de cualquier cálculo político”