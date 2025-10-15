Clavijo respalda el blindaje constitucional del aborto, pero lo interpreta como una jugada política

Fernando Clavijo se situó este miércoles a favor de incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la Constitución y confirmó el respaldo de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. El jefe del Ejecutivo autonómico, sin embargo, describió el debate como una escenificación útil para separar bloques ideológicos, al no existir hoy una mayoría cualificada en el Congreso que permita culminar la modificación constitucional.

El contexto en Madrid avanza por dos carriles. Por un lado, el Gobierno ha pactado entre PSOE y Sumar un texto que añade un nuevo apartado al artículo 43 -derecho a la protección de la salud- para reconocer expresamente el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar su prestación en condiciones de igualdad. El trámite se activó tras el Consejo de Ministros y requiere informe del Consejo de Estado antes de llegar a las Cortes.

En paralelo, Sanidad remitió requerimientos formales a Madrid, Aragón y Baleares por no implantar el registro de objetores de conciencia, previsto en la ley y acordado en el Consejo Interterritorial. La Comunidad de Madrid mantiene su negativa, lo que ha tensado en un nuevo frente la relación con la Moncloa y abierto un flanco político dentro del PP. El Ejecutivo central da un mes para responder antes de ir por la vía contenciosa.

Clavijo, por su parte, encaja su posición en ese esecnario apoyando al blindaje, voto favorable de CC y diagnóstico realista sobre la falta de números -la reforma exige tres quintos-, al tiempo que critica la utilización partidista del asunto. Sus declaraciones, realizadas en Radio Club Tenerife, remarcan que “la mujer debe poder decidir sobre su cuerpo”, pero que el choque actual sirve más para marcar perfiles que para cerrar acuerdos transversales.