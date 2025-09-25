Detenido en Tenerife un hombre por intentar matar a su pareja, a la que dejó en estado grave

La Guardia Civil ha detenido en Arico (Tenerife) a un hombre acusado de intentar matar a su novia, a la que dejó gravemente herida en el interior de una vivienda del municipio. Los hechos se registraron a las 16.00 horas del miércoles, ha adelantado la 'Cadena SER' este jueves.

El arrestado permanece en los calabozos del Puesto Principal de Granadilla de Abona y será puesto a disposición judicial en las próximas horas. No han trascendido por el momento más detalles sobre la identidad del detenido ni sobre el parte médico de la víctima.

Testigos y primeros avisos activaron el dispositivo policial que culminó con la localización del presunto agresor y su traslado a dependencias de la Guardia Civil. La investigación continúa abierta para reconstruir la secuencia de la agresión y determinar posibles antecedentes o medidas previas de protección.

Desde el ámbito institucional se recuerda que los servicios de atención a víctimas de violencia de género están operativos las 24 horas, en los teléfonos 016, App AlertCops y el 112 en emergencias, y que la denuncia puede presentarse también a través de terceros.